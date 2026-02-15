Осем комплекта медали бяха раздадени в осмия ден на Игрите в Милано/Кортина

Осмият състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина донесе много емоции на българските почитатели на спорта с отличното представяне на биатлонистките Милена Тодорова и Лора Христова, както и с рекордното класиране на Владимир Зографски в ски-скока от голяма шанца. На високо ниво се представиха и останалите спортисти на България в днешния ден.

Осем комплекта медали бяха разпределени в съботния ден (14-и февруари), като две титли отидоха във витрината на Норвегия. Бразилец пък триумфира в гигантския слалом при мъжете.