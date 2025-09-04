БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По суша, въздух и вода: 26 страни от "Коалицията на...
Четирима са задържани за побоя над директора на полицията...
Почина един от пострадалите работници в завод...
Президентът Радев за инцидента със самолета на Фон дер...
Опозицията води хибридна информационна атака, заяви...
Модната легенда Джорджо Армани почина на 91 години
Рекордно количество марихуана за над 3 млн. лв. е...
Парламентът отхвърли ветото на президента върху промените...
Шефът на русенската полиция е бил жестоко пребит
Валентин Асенов, помел с колата си баща на три деца в кв....
Масов срив на "Гугъл" засегна потребители по...
Ден на траур в Португалия след тежкия инцидент в Лисабон...
Още един американец ще играе за Черно море Тича

Спорт
Алонзо Гафни е поредното ново попълнение в редиците на варненци.

един американец играе черно море тича
Черно море Тича привлече трети чуждестранен играч за новия сезон в Националната баскетболна лига. Към "моряците" се присъединява американецът Алонзо Гафни, който е тежко крило и играе на позиция 4.

Състезателят е висок 206 сантиметра. През миналия сезон той е играл за шведския Umeå BSKT, където средно на мач записва 13,1 точки, печели 6,5 борби, дава 2,0 асистенции и прави 1,4 чадъра.

„Атлетичен и силен във фаза защита, Гафни идва с опит от университетските отбори на Охайо и Аризона в Колежанската лига, за да даде нова енергия и мощ на отбора! Добре дошъл във Варна, Алонзо!, написаха в официалната си фейсбук страница от варненския клуб.

Досега Черно море Тича привлече още двама чуждестранни играчи - Джелани Уотсън-Гейл - гард от националния отбор на Великобритания, и крилото от САЩ Ламонт Уест. Другото ново попълнение в тима е капитанът на Берое от миналия сезон в НБЛ Венцислав Петков.

През новия сезон в Черно море Тича остават капитанът Николай Стоянов, Михаил Молдов и Марин Маринов. Отбора напусна Иван Спиров.

# Алонзо Гафни #БК Черно море Тича

