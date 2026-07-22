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Още рокади по високите етажи в Унгария – главният прокурор подава оставка

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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рокади високите етажи унгария ndash главният прокурор подава оставка
Снимка: илюстративна
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Унгарският главен прокурор Габор Балинт Нади е подал оставката си. Новината съобщи самият той в изявление и допълни, че ще остане на поста си до 25 август.

Като причина за оттеглянето си, Нади изтъкна "серия от атаки срещу оглавяваната от енго служба". По думите му, тези атаки са надхвърлили приемливата форма на професионалния и обществен дебат.

Преди дни унгарският президент Тамаш Шуйок се оттегли от поста си, след като още с идването си на власт, от Тиса на премиера Петер Мадяр настояха за неговата оставка. Засега постът остава вакантен, след като легендарната шахматистка Юдит Полгар отказа номинацията.

#подадена оставка #главен прокурор #Унгария

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