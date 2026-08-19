Осигуряват се 170 млн. евро по бюджета на Държавен фонд "Земеделие". Това каза на брифинг в Министерския съвет министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

По думите му с решението на Министерския съвет ще се даде възможност България да нотифицира държавната помощ, с която земеделските ни производители ще бъдат подпомогнати, като се осигури разликата в увеличените цени на газьола и на торовете, в сравнение с миналата година.

Близо 50 хиляди земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да могат да запазят конкурентоспособността си, посочи още министър Абровски.