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Осигуряват се 170 млн. евро по бюджета на Държавен фонд "Земеделие"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Това съобщи земеделският министър Пламен Абровски след заседанието на МС

осигуряват 170 млн евро бюджета държавен фонд земеделие
Снимка: БТА
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Осигуряват се 170 млн. евро по бюджета на Държавен фонд "Земеделие". Това каза на брифинг в Министерския съвет министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

По думите му с решението на Министерския съвет ще се даде възможност България да нотифицира държавната помощ, с която земеделските ни производители ще бъдат подпомогнати, като се осигури разликата в увеличените цени на газьола и на торовете, в сравнение с миналата година.

Близо 50 хиляди земеделски производители ще бъдат подпомогнати, за да могат да запазят конкурентоспособността си, посочи още министър Абровски.

#министър Пламен Абровски #ДФ "Земеделие" #новини в Метрото

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