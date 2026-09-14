БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за...
Чете се за: 01:45 мин.
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
Заради съмнителен багаж евакуираха пътници от влак на...
Чете се за: 01:12 мин.
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени...
Чете се за: 05:40 мин.
Кметът на община Гурково: Материалните щети са...
Чете се за: 02:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Откраднаха сонда за 20 000 евро от Дунав, откриха я разглобена в частен дом

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
откраднаха сонда 000 евро дунав откриха разглобена частен дом
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Сонда за проследяване на миграцията на есетровите риби на стойност 20 000 евро е била открадната от водите на Дунав и по-късно открита от полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Сигналът за изчезналата високотехнологична сонда е бил подаден в полицейския участък във Вълчедръм от служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Съоръжението е собственост на Националния институт за научни изследвания на Република Румъния и е закупено по проект с европейско финансиране с цел проследяване на миграцията на есетровите риби.

След сигнала са започнали оперативно-издирвателни действия. Сондата е открита разглобена в частен дом в село Долни Цибър, община Вълчедръм. Установени са извършителите – двама мъже на 21 и 27 години от селото. Те са извадили сондата от реката, транспортирали са я с кон и каруца до селото и са я разглобили с намерение да я продадат на части.

Апаратурата е иззета и върната на собствениците. По случая е образувано досъдебно производство, посочиха от полицейската дирекция.

#скъпа апаратура # сонда за проследяване на есетрови риби # река Дунав #кражба

Последвайте ни

ТОП 24

Кой е строил подземни тунели в Рациария?
1
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и прокуратурата
2
Случаят „Петрохан“: Очаква се нова информация от МВР и...
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
3
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за...
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по лекарска експертиза
4
Йотова: Помилването на Огнян Атанасов е извършено прозрачно и по...
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
5
Кръстовден е! Поклонници се събраха в Родопите за големия празник
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на Кръстовден
6
Поклоници от цялата страна се качиха на Кръстова гора в очакване на...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
2
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
3
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая
6
750 метра хрилни мрежи и 350 килограма риба извадиха от езерото Вая

Още от: Регионални

"Строителна площадка е, не е аптекa": Санирането се превърна в кошмар за 300 семейства в Русе
"Строителна площадка е, не е аптекa": Санирането се превърна в кошмар за 300 семейства в Русе
Село Панаретовци сбъдна молитвата си за православен храм Село Панаретовци сбъдна молитвата си за православен храм
Чете се за: 00:35 мин.
Почистват коритата на реките Ропотамо и Дяволска заради риск при обилни дъждове Почистват коритата на реките Ропотамо и Дяволска заради риск при обилни дъждове
Чете се за: 01:07 мин.
Училище пред закриване възкръсна: 8 първокласници прекрачиха прага му в село Свидня Училище пред закриване възкръсна: 8 първокласници прекрачиха прага му в село Свидня
Чете се за: 05:52 мин.
Продължава възстановяването в Струмяни месец след наводнението Продължава възстановяването в Струмяни месец след наводнението
Чете се за: 02:25 мин.
Римски надпис от времето на император Траян е открит в Бургас Римски надпис от времето на император Траян е открит в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за реформа в пътната безопасност Единен контрол и повече технологии: Публикуваха плана за реформа в пътната безопасност
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса Прокуратурата за "Петрохан": Не са намерени данни за чужда намеса
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Продължава възстановяването в Струмяни месец след наводнението Продължава възстановяването в Струмяни месец след наводнението
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Училище пред закриване възкръсна: 8 първокласници прекрачиха прага...
Чете се за: 05:52 мин.
Регионални
Синдикатите поставиха пред правителството въпроса за мерки заради...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Йотова към бъдещите лекари: Тази професия не може да бъде заменена...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ