Откриха издирваното 15-годишно момче от Ямбол

Обявеното за издирване преди няколко дни 15-годишно момче от Ямбол е открито. Тийнейджърът е в добро здравословно състояние, установен е на 31 октомври късно вечерта на територията на областния град, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Момчето беше в неизвестност от 23 октомври, когато последно е забелязано в централната градска част на Ямбол. Обявено беше за издирване по молба на близките му.

Момчето не за първи път напуска дома си, като при предходните случаи е откриван в други региони на страната, посочиха от полицията.