Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен...
Отличен Везенков, Олимпиакос няма спиране в Гърция

Спорт
Българският национал отново бе на ниво, а "червено-белите" продължават без грешка в елита на южната ни съседка.

Александър Везенков отново се отличи за Олимпиакос, който продължава да не знае какво е поражение от началото на сезона в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници взеха своето при визитата си на ПАОК след 92:81 в среща от осмия кръг.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година започна в стартовата петица, както по традиция. Българският национал не разочарова, поставяйки името си сред реализаторите. Крилото остави на сметката си 16 точки и 6 борби за 23 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/7 от средна дистанция и 2/5 зад дъгата.

Селекцията на Йоргос Барцокас има пълен актив от осем победи и към момента не дава признаци за първа загуба шампионата на южната ни съседка. Следващият мач за Везенков и компания в първенството ще бъде на 7 декември, когато ще домакинстват на АЕК Атина.

Дебютните минути не бяха лишени от интрига, но гостите демонстрираха повече аргументи, особено в нападение, за да се откъснат с 6 точки в края на откриващия период. „Червено-белите“ държаха съдбата си в свои ръце през следващата десетка и се прибраха в съблекалнята при 48:41.

Тимът от Пирея завиши оборотите на старта на третата част и изцяло наложи волята си по пътя към 17-точковия аванс след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт действащите шампиони не изпитаха сериозни трудности да довършат започнатото и сложиха точка на спора.

Сейбън Лий се развихри за "червено-белите" с 24 точки и 6 асистенции, допълнени от 5 точни стрелби зад дъгата. Тайсън Уорд записа 12 и 5 борби, Еван Фурне се разписа с 10 точки.

