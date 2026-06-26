Отново тежка катастрофа: Две деца загинаха край Мездра

Отново тежка катастрофа с жертви. Две деца загинаха край Мездра вчера. Шофьорът на лек автомобил е изгубил контрол, навлязъл е в насрещното движение и е връхлетял върху мотопед, с който са се движили 17-годишно момче и 16-годишната му приятелка.

Младежите са загинали на място. Шофьорът на колата е на 21 години и има книжка от 5 месеца. Взетите му проби за алкохол и наркотици са отрицателни. Причината за катастрофата се изясняват. По непотвърдена информация става въпрос за несъобразена скорост.