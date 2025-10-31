БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Палмейрас стори немислимото и оформи бразилски финал за Копа Либертадорес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
Спорт
Запази

"Зелено-белите" показаха друго лице на реванша срещу ЛДУ Кито.

палмейрас стори немислимото оформи бразилски финал копа либертадорес
Слушай новината

Палмейрас си осигури място на финала в турнира за Копа Либертадорес. Бразилците разгромиха с 4:0 ЛДУ Кито с 4:0 във втория мач от полуфиналите най-престижната футболна надпревара в Южна Америка, който се изигра на „Алианц Парк“ в Сау Пауло.

Бразилският тим стори немислимото на реванша, след като само пред седмица отстъпи при визитата си на еквадорците с 3:0.

Парагвайският халф Рамон Соса даде надежда на феновете на домакините, че обратът е възможен в 20-ата минута, а в последните секунди на първото полувреме бранителят Бруно Фукс покачи на 2:0.

В 64-тата минута в игра за Палмейрас се появи опитният полузащитник Рафаел Вейга, който зае мястото на Соса. Тази промяна на старши треньора на домакините Абел Ферейра се оказа много находчива, тъй като точно Вейга се превърна в герой за "зелено-белите".

Четири минути след появата си в игра той се възползва от подаване на Виктор Роке, за да вкара за 3:0 и да изравни общия резултат на 3:3.

В 82-рата минута домакините получиха право и да изпълнят дузпа, която 30-годишният Вейга превърна в гол за крайното 4:0.

На финала, който ще се играе на 29 ноември на стадион "Монументал" в столицата на Перу Лима, Палмейрас ще се изправи срещу друг бразилски отбор - Фламенго.

До момента тимът от Сао Пауло е триумфирал с Копа Либертадорес три пъти - през 1999, през 2020 и през 2021 година. Тимът обаче има и три изгубени финала - през 1961, 1968 и 2000 година.

Предстоящият финал ще бъде петият изцяло бразилски сблъсък в последните шест издания на турнира, като интересното е, че през 2021 година Палмейрас надделя точно над Фламенго.

#Копа Либертадорес 2025 #ФК ЛДУ Кито #ФК Палмейрас

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
2
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
3
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей отваря врати
4
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
5
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
6
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: Футбол

Пиза излезе от зоната на изпадащите в Серия А
Пиза излезе от зоната на изпадащите в Серия А
Сасуоло се справи с Каляри в Серия А Сасуоло се справи с Каляри в Серия А
Чете се за: 00:57 мин.
Официално: Ювентус представи Спалети Официално: Ювентус представи Спалети
Чете се за: 01:12 мин.
БФС проведе нова обучителна сесия по европейски проект БФС проведе нова обучителна сесия по европейски проект
Чете се за: 01:42 мин.
Иван Стоянов: Играхме така, както искахме Иван Стоянов: Играхме така, както искахме
Чете се за: 01:07 мин.
Козмин Моци: Не можем да кажем кога ще има нов треньор Козмин Моци: Не можем да кажем кога ще има нов треньор
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва? Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Иран за възобновяването на ядрените опити на САЩ: Безотговорно -...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
На опашка пред Белия дом за Хелоуин (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ