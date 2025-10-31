Палмейрас стори немислимото и оформи бразилски финал за Копа Либертадорес

Палмейрас си осигури място на финала в турнира за Копа Либертадорес. Бразилците разгромиха с 4:0 ЛДУ Кито с 4:0 във втория мач от полуфиналите най-престижната футболна надпревара в Южна Америка, който се изигра на „Алианц Парк“ в Сау Пауло.

Бразилският тим стори немислимото на реванша, след като само пред седмица отстъпи при визитата си на еквадорците с 3:0.

Парагвайският халф Рамон Соса даде надежда на феновете на домакините, че обратът е възможен в 20-ата минута, а в последните секунди на първото полувреме бранителят Бруно Фукс покачи на 2:0.

В 64-тата минута в игра за Палмейрас се появи опитният полузащитник Рафаел Вейга, който зае мястото на Соса. Тази промяна на старши треньора на домакините Абел Ферейра се оказа много находчива, тъй като точно Вейга се превърна в герой за "зелено-белите".

Четири минути след появата си в игра той се възползва от подаване на Виктор Роке, за да вкара за 3:0 и да изравни общия резултат на 3:3.

В 82-рата минута домакините получиха право и да изпълнят дузпа, която 30-годишният Вейга превърна в гол за крайното 4:0.

На финала, който ще се играе на 29 ноември на стадион "Монументал" в столицата на Перу Лима, Палмейрас ще се изправи срещу друг бразилски отбор - Фламенго.

До момента тимът от Сао Пауло е триумфирал с Копа Либертадорес три пъти - през 1999, през 2020 и през 2021 година. Тимът обаче има и три изгубени финала - през 1961, 1968 и 2000 година.

Предстоящият финал ще бъде петият изцяло бразилски сблъсък в последните шест издания на турнира, като интересното е, че през 2021 година Палмейрас надделя точно над Фламенго.