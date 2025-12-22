бетис разгроми хетафе

Бетис сложи край на календарната година с разгром в Ла Лига. Пред своя публика тимът не остави шансове на Хетафе след 4:0 след мач от 17-ия кръг.

Домакините изиграха много силен мач и стигнаха до успеха с голове на Айтор Руибал в 16-ата и 49-ата минута, Пабло Форналс в 52-ата и Кучо Ернандес в 60-ата минута.

Още един гол на Форналс беше отменен, а в края пък гостите пропуснаха дузпа. В 89-ата минута Хетафе можеше да направи загубата си по-почетна, но Борха Майорал не успя да се разпише от бялата точка.

След този успех Бетис ще зимува на 6-ото място в класирането с 28 точки. Хетафе пък остава на 11-ата позиция с 20 точки.