Панатинайкос хвана последния влак за Финалната четворка в Евролигата (ВИДЕО)

Панатинайкос се превърна в последния отбор, който си проправи път до Финалната четворка в Евролигата. Действащите шампиони в турнира на богатите матираха Анадолу Ефес със 75:67 в решителната пета четвъртфинална среща, изиграна в О.А.К.А. Съставът на Ергин Атаман се погрижи да държи съдбата си в свои ръце през целия мач, а същевременно удържа всеки опит за щурм на играчите на Лука Банки, особено в края, когато нанесе окончателния си удар.

Game 5 win @Paobcgr



See you in Abu Dhabi! pic.twitter.com/Qa2WFbTRr8 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2025

По този начин "детелините" пречупиха "сините" в серията с 3:2 победи и си осигуриха място в най-важната фаза от най-престижната клубна надпревара на Стария континент за втори пореден, както и общо 13-ти в своята история. На полуфиналите в Абу Даби "зелените" ще спорят с друг турски представител - Фенербахче, който елиминира Париж с 3:0 успеха на четвъртфиналите. Така гърците и "фенерите" ще се срещнат в повторение на полуфинала преди година в Берлин.

Джеди Осман бе човекът-оркестър в началните минути и поведе домакините към едноличното водачество. Нападението на гостите вървеше мъчно, а липсата на реализатори затвърди тези думи и Осман се възползва от този факт, за да могат „детелините“ да се преборят за разлика от 8 точки в края на дебютния период.

Not sure if we've seen this before...



22-2 run in a game 5pic.twitter.com/qWT7iCsqCP — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 6, 2025

Уениън Гейбриъл и Кендик Нън поеха щафетата за кратко от своя съотборник в началото на следващата десетка, а впоследствие и Осман напомни за себе си, което бе достатъчно за „детелините“ да ги превърне в абсолютни господари. Проблясъци на Илайджа Брайънт и Шейн Ларкин накараха гостите да загатнат за възможностите си в офанзивен план, но актуалните първенци се прибраха в съблекалнята при 41:30.

Точният мерник на Роландс Шмитс и затягането на защитата направиха така, че „сините“ да заплетат интригата в хода на третата част. Въпреки огромните трудности, които срещнаха в опитите си да реализират, домакините се пребориха за разлика от 5 точки след 30 минути игра.

Точните стрелби се оказаха мираж при откриването на заключителната четвърт. Осман отново влезе в действие, а спокойствието цареше в гръцките редици. Дан Отуру и Ларкин за пореден път накараха отбора от Истанбул да вярва в обрата, стопявайки изоставането му до 6 точки, но Джериан Грант и Нън не позволиха срив за „детелините“, които в края удържаха победата.

Джеди Осман се превърна в герой за "детелините" с 28 точки, допълнени от 8 борби и 4 точни стрелби зад арката, като бе 8/8 от линията за изпълнение на наказателни удари. Кендрик Нън приключи с 12 точки и 5 асистенции, Джериан Грант регистрира 11 и 8 овладени под двата ринга топки.

Илайджа Брайънт отговори за Анадолу с 16 точки, Шейн Ларкин има 11.