Парламентарните избори в Молдова – преднина за проевропейската управляваща партия

Първи предварителни резултати от парламентарните избори в Молдова. Двете основни формации, спорещи за надмощие в парламента са в очакване - кой е спечелил доверието на избирателите. Бившата съветска република гласува между Европа и Русия – как премина изборният ден там?

Успорвана е битката при обработени около 60% от протоколите. Засега води проевропейската партия на Мая Санду.

Предстои да бъдат обработени протоколите от чужбина.

Денят беше белязан от размяна на взаимни обвинения, информация за нарушения, кибератаки, включително срещу Централната избирателна комисия.

Президентът Санду отново обвини Русия, че се намесва в изборите в Молдова. Москва категорично отрича. Лидерът на проруската опозиция Игор Додон, който е бивш държавен глава, призова за протести.

Утре в 10 часа местно време ЦИК би трябвало да обобщи резултатите. А дали ще има протести и какво ще се случи след това? Ще ви държим в течение.

Вижте повече в прякото включване на Теодора Гатева.