Парламентът изслушва министър Демерджиев за убийството на Илиян Филипов

Депутатите с нов опит за изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Вчера то беше отложено заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

Пред парламента Демерджиев трябваше даде информация относно изнесените от него данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, както и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки, за финансиране на полети на Делян Пеевски.

В дневния ред на Народното събрание обаче настъпи промяна. Депутатите приеха като извънредна точка изслушването на Демерджиев да бъде за убийството в Пловдив и отлагат изслушването за мантинелите.