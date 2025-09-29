Парма взе глътка въздух в Серия А

Парма постигна първа победа от началото на сезона в Серия А. Момчетата на Карлос Куеста отказаха Торино с 2:1 в мач от петия кръг. Домакините бяха с две победи и две загуби, но се изкачи до 13-то място в италианския шампионат.

Парма получи дузпа десетина минути преди края на първото полувреме заради игра с ръка на Адриан Исмайли в наказателното поле на гостите, а Матео Пелегрино бе точен от бялата точка за 1:0.

Съдията отмени друг гол на Парма в 47-та минута, а само три по-късно Торино изравни. Саул Коко подаде на Сирил Нгонж пред наказателното поле и той бе точен със силен удар в левия ъгъл, но домакините не спряха да търсят втори гол. Матео Пелегрино пропусна една ситуация с глава, но не сгреши в 72-та минута. Той спечели висока топка от Емануеле Валери и този път бе точен за 2:1.

Поражението остави Торино на 14-о място в класирането с точка зад Парма.