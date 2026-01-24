БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Партизан погаси пасив от 27 точки и победи Апоел след продължение

Спорт
Снимка: Startphoto.bg
Сръбският Партизан (Белград) се завърна от много трудна ситуация, не само стопи изоставането си от 27 точки, но и стигна до продължение, където се справи с Апоел (Тел Авив) със 104:101 в 24-ия кръг на баскетболната Евролига.

Апоел (Тел Авив) макар и новак в Лигата, остава начело в класирането с 16 победи и 7 поражения. Вече със същия актив е и Фенербахче, който победи като домакин Коснер Баскония (Испания) с 85:71. С победата Партизан подобри баланса си до 8-16, докато Апоел падна на 16-7. Израелският отбор задържа върха в класирането на Евролигата, с равни показатели с Фенербахче (Истанбул) и пред испанския дует Реал Мадрид и Барселона, които са с резултат по 16-8. Барселона днес също постигна победа – 98:91 при гостуването си на последния в класирането Асвел Вильорбан (Франция).

Срещата изглеждаше предрешена, след като Партизан влезе в третата четвърт от мача с пасив от 37:64, но успя някакси да стигне до равенство в редовното време 88:88, а след това и да направи втория най-голям обрат в историята на състезанието. Момчетата на Жоан Пеняроя се върнаха с гръм и трясък през второто полувреме и доведоха до допълнителните пет минути благодарение на чудовищен блок от централния играч Бруно Фернандо , един от многото герои на отбора в епичната вечер. При опит на Крис Джоунс да вкара в мига на изтичането на времето, Фернандо скочи и направи чист блок, което беше много важно, за да бъдат избегнати и наказателни удари.

В продълженията Стърлинг Браун запази самообладание и успя да преодолее лични проблеми, за да вкара цели осем точки за сръбския тим. Срещата се игра в Мюнхен, тъй като любимата им „Белградска Арена“ е ангажирана с домакинството на европейското първенство по водна топка за мъже.

Камерън Пейн отбеляза 19 точки за Партизан, Ариян Лакич добави 15, а Бруно Фернандо. Под кошовете най-добре се прояви Аѝйзък Бонга, който взе 9 борби, но и вкара 10 точки.

Дан Отуру отговори с 24 за Апоел Тел Авив, Василие Мичич прибави 19, а Крис Джоунс остана с 16.

Миналогодишният шампион Фенербахче (Истанбул) контролираше срещата с Баскония през по-голямата й част, като нанесе своя удар в третия период. След като до почивката „фенерите“ водеха с 42:38, в третия период направиха преднината си на 19 точки, което беше невъзможно изоставане за испанците.

Тайлън Хортън-Тъкър приключи с 21 точки, а също така взе и осем борби. Тарик Биберович остана с 12, в това число две тройки, а Уейд Болдуин-Ив остана с 11. За гостите 14 отбеляза Юджийн Оморуи.

В друг мач от вечерта Цървена звезда се наложи над Виртус Болоня със 102:93.

Свързани статии:

Солиден Милър-Макинтайър и три поред за Цървена звезда в Евролигата
Солиден Милър-Макинтайър и три поред за Цървена звезда в Евролигата
Българският национал отново бе с ключова роля, а сърбите...
Чете се за: 03:25 мин.
#Евролига 2025/26

