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Първа лига: Арда - Левски 1:1 (ГАЛЕРИЯ)

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Снимки: Startphoto.bg

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Левски София #ПФК Арда Кърджали

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