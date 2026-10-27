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Български футбол
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Първа лига: Арда - Левски 1:1 (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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20:17, 27.10.2026
Спорт
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#Първа лига 2026/2027
#ПФК Левски София
#ПФК Арда Кърджали
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