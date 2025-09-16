БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пътят на Лео Кралев в картинга

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Младият пилот вече е тръгнал по стъпките на своя баща.

Пътят на Лео Кралев в картинга
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Казват, че кръвта вода не става. Пламен Кралев има зад гърба си участие в автомобилни класики като 24 часа на Льо Ман, италианския пистов шампионат, GT3 сериите на ФИА. В началото на подвизите му по пистите партньор му е Димитър Илиев. През 2010 има участие във Формула 2, оставяйки и единственият пилот, състезавал се там до и до днес.

Сега обаче погледите са насочени към неговия син Лео, който вече е шампион. Младият пилот спечели състезанието ROK Cup Italy в категория до U10 с над 50 точки над втория в генералното класиране. През сезона той постигна шест победи в различни състезания.

Започна от само себе си. Майка му го записа на картинг в мола и започна да дава добри резултати. Тогава трябваше да се намеся и аз, и да пренесем нещата по-сериозно ниво. Започнахме да караме в Италия без никаква предварителна подготовка в началото. Беше му доста трудно, но сме минали по този път. Аз познавам добре спорта и знаех, че трябва много тренировка и каране“, споделя Кралев – старши.

За своя път в картинга разказа и самият Лео Кралев, който рядко намира време за почивка.

„Когато баща ми видя, че се справям много добре на картинг в моловете, той си помисли защо да не пробваме в истинския и да видим. Много трудно ги спечелих тези купи. Децата, които карат, са много трудни за изпреварване. Борят се много. Много ми беше трудно да пътувам от България до Италия със самолет за състезание почти всяка една седмица. Почти не ми остава никакво време да си почивам. Всеки ден карам симулатор и много тренирам“, призна той.

В картинга най-много ми харесва това, че се забавлявам. Целите за следващата година са да спечеля световния шампионат. Това ще стане много трудно и с доста работа. Харесва ми чувството, че съм вече шампион“, каза още Лео.

Целите интервюта гледайте във видеото!

#Лео Кралев #Пламен Кралев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
6
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Почина отец Иван от Нови хан
5
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Автомобилизъм

Никола Цолов: Имам желанието да открия какво е предизвикателството във Формула 2
Никола Цолов: Имам желанието да открия какво е предизвикателството във Формула 2
Константин Маршавелов с победа на "Писта София" Константин Маршавелов с победа на "Писта София"
Чете се за: 01:17 мин.
Себастиан Ожие спечели Рали Чили Себастиан Ожие спечели Рали Чили
Чете се за: 01:57 мин.
Никола Цолов откри тазгодишното издание на „Писта София“ Никола Цолов откри тазгодишното издание на „Писта София“
Чете се за: 00:45 мин.
Адриен Фурмо поведе след първия ден на Рали Чили Адриен Фурмо поведе след първия ден на Рали Чили
Чете се за: 01:17 мин.
Надпреварата "Писта София 2025" обещава оспорвани битки във всички класове Надпреварата "Писта София 2025" обещава оспорвани битки във всички класове
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите
Премиерът Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена По един час вода, два дни в седмицата - драстичен воден режим в над 10 села в община Елена
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК Воден режим и в Ловеч: Загубите на вода са над 50%, регионалният министър поиска оставката на шефа на ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест Служителите на летищата във Варна и Бургас излизат на протест
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Стефан Бакалов: Наркотрафикът към Турция расте, превенцията при...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Евродепутатът Ивайло Вълчев: Европейският съюз е в една системна криза
Чете се за: 03:30 мин.
Политика
Израелската армия започна сухопътна офанзива в град Газа
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Слънчево време във вторник
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ