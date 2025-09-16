Пътят на Лео Кралев в картинга

Казват, че кръвта вода не става. Пламен Кралев има зад гърба си участие в автомобилни класики като 24 часа на Льо Ман, италианския пистов шампионат, GT3 сериите на ФИА. В началото на подвизите му по пистите партньор му е Димитър Илиев. През 2010 има участие във Формула 2, оставяйки и единственият пилот, състезавал се там до и до днес.

Сега обаче погледите са насочени към неговия син Лео, който вече е шампион. Младият пилот спечели състезанието ROK Cup Italy в категория до U10 с над 50 точки над втория в генералното класиране. През сезона той постигна шест победи в различни състезания.

„Започна от само себе си. Майка му го записа на картинг в мола и започна да дава добри резултати. Тогава трябваше да се намеся и аз, и да пренесем нещата по-сериозно ниво. Започнахме да караме в Италия без никаква предварителна подготовка в началото. Беше му доста трудно, но сме минали по този път. Аз познавам добре спорта и знаех, че трябва много тренировка и каране“, споделя Кралев – старши.

За своя път в картинга разказа и самият Лео Кралев, който рядко намира време за почивка.

„Когато баща ми видя, че се справям много добре на картинг в моловете, той си помисли защо да не пробваме в истинския и да видим. Много трудно ги спечелих тези купи. Децата, които карат, са много трудни за изпреварване. Борят се много. Много ми беше трудно да пътувам от България до Италия със самолет за състезание почти всяка една седмица. Почти не ми остава никакво време да си почивам. Всеки ден карам симулатор и много тренирам“, призна той.

„В картинга най-много ми харесва това, че се забавлявам. Целите за следващата година са да спечеля световния шампионат. Това ще стане много трудно и с доста работа. Харесва ми чувството, че съм вече шампион“, каза още Лео.

