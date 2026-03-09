Пер‑Матиас Хьогмо: Трябва още много да работим

Старши треньорът на Лудогорец Пер‑Матиас Хьогмо заяви, че отборът му трябва да продължи да се развива постепенно, след като разградчани победиха Монтана с 3:0 в мач от 25-ия кръг на Първа лига.

"Всеки мач има собствен живот. Днес играхме срещу отбор с нисък блок през всичките 90 минути. Беше важно да сме концентрирани и да бъдем успешни в последните 20 минути от първата част“, коментира норвежкият специалист след срещата.

Хьогмо отбеляза, че неговият тим е контролирал събитията на терена, особено след почивката.

"Не допуснахме удар срещу вратата ни през второто полувреме. Контролирахме всичко. Не създадохме много положения, но имахме контрол върху мача“, добави наставникът на шампионите.

Той подчерта, че натоварената програма е оказала влияние върху отбора, който дълго време е играл по два мача на седмица.

"Трябваше да подобрим връзките в състава. В последните два двубоя показахме добри неща, но трябва още много да работим. Имахме добър баланс. Трябва да правим малки стъпки през цялото време“, заяви Хьогмо.

Треньорът на разградчани разкри и че има известни кадрови проблеми в отбора. Кайо Видал е под въпрос и състоянието му ще се следи „ден за ден“, Станислав Иванов също има здравословен проблем, а Педро Нареси е получил удар в скулата.

"Радвам се за Филип Калоч, който свърши добра работа“, каза още специалистът.

Хьогмо вече гледа и към следващото сериозно изпитание за отбора си.