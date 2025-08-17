Пестеливи победи за Анже, Страсбург и Оксер

Отборът на Анже победи с минималното 1:0 у дома Париж ФК в първа среща от френската Лига 1.



Единственото попадение реализира Естебан Люпол в 9-ата минута. Нападателят бе изведен сам срещу вратаря и успа да прати топката в мрежа. Анже завърши срещата в намален състав, след като Люис Мутон бе изгонен от игра в 57-ата минута.

В друга среща от откриващия кръг Страсбург стигна до минимален успех с 1:0 при визитата си на Метц. Хуакин Паничели се разписа в 86-ата минута.

Оксер взе три точки срещу Лориен, след като стигна също до 1:0. Ласине Санайоко бе точен в 53-ата минута след асистенция на Осман.