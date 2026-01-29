БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пет английски клуба са на осминафинал в Шампионската лига

Чете се за: 00:52 мин.
ясна пълната картина шампионска лига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Английските отбори се представиха силно в основната фаза на Шампионската лига. Пет клуба от Висшата лигаси осигуриха място директно на осминафиналите, без да минават през допълнителни елиминации.

Това са Арсенал, Ливърпул, Тотнъм, Манчестър Сити и Челси, които завършиха в топ 8 на крайното класиране. Така те ще продължат участието си в турнира и напролет, когато започват директните елиминации.

Освен петте английски тима, сред първите осем в турнира попаднаха и Байерн Мюнхен и Барселона, което обещава силни и оспорвани сблъсъци в следващата фаза.

Предстоящите осминафинали ще покажат дали доминацията на английските отбори ще продължи и в елиминациите.

