Пет английски клуба са на осминафинал в Шампионската лига

Английските отбори се представиха силно в основната фаза на Шампионската лига. Пет клуба от Висшата лигаси осигуриха място директно на осминафиналите, без да минават през допълнителни елиминации.

Това са Арсенал, Ливърпул, Тотнъм, Манчестър Сити и Челси, които завършиха в топ 8 на крайното класиране. Така те ще продължат участието си в турнира и напролет, когато започват директните елиминации.

Освен петте английски тима, сред първите осем в турнира попаднаха и Байерн Мюнхен и Барселона, което обещава силни и оспорвани сблъсъци в следващата фаза.

Предстоящите осминафинали ще покажат дали доминацията на английските отбори ще продължи и в елиминациите.