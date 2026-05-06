Адмирал Емил Ефтимов: Националната сигурност е ангажимент...
Президентът Илияна Йотова пред БНТ: Българската армия е...
Патриарх Даниил за Гергьовден: Да не се страхуваме да...
Атанас Запрянов: Удължителният бюджет е причината да няма...
Гергьовден е! Ден на храбростта и празник на Българската...
Пет срещи без резултат

Станко Димов от Станко Димов
Спорт
Влахович и Ювентус плуват в различни морета.

Душан Влахович
Снимка: БГНЕС
Според информации от Италия, между ръководството на Ювентус и обкръжението на нападателя Душан Влахович са проведени пет срещи с цел постигане на нов договор, но към момента страните не са постигнали съгласие по финансовите параметри, най-вече относно комисионните.

Влахович навлиза в последните два месеца от контракта си с „бианконерите“ и има реална възможност да напусне „Алианц Стейдиъм“ като свободен агент в края на юни. През последната година от настоящото си споразумение той получава нетна заплата от 12 милиона евро, което го прави най-добре платения играч в Серия „А“ с голяма разлика.

Въпреки че сезон 2025/26 бе сериозно повлиян от контузии, от Ювентус остават заинтересовани да задържат сръбския национал с нов договор, особено с оглед на риска той да премине в конкурентен клуб при изтичане на настоящия му контракт. Интерес към него проявяват както Милан, така и германският гранд Байерн Мюнхен.

По последни данни на La Gazzetta dello Sport, въпреки проведените пет срещи между клуба и лагера на Влахович, воден от неговия баща Милош, все още няма окончателно споразумение.

Съобщава се, че самият Влахович е склонен да подпише по-краткосрочен договор – например за две години. Възможно е и намаляване на заплатата му до около 6–7 милиона евро годишно, по модел, подобен на този на Йълдъз.

Въпреки това остават нерешени въпроси, свързани с допълнителните разходи – най-вече комисионни и бонуси при подписване, които продължават да бъдат основна пречка пред финализирането на сделката.

