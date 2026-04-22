Пластмасова инвазия - невидимата заплаха в Дунав (ЧАСТ I)
И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов подаде оставка. Прокурорската колегия на ВСС избра Ваня Стефанова за и.ф. главен прокурор.

Петър Витанов за оставката на главния прокурор: Днешният акт не променя по същество системата, просто е едно прегрупиране

"Прогресивна България" няма да поставя ултиматуми, каза Петър Витанов

Петър Витанов за оставката на главния прокурор: Днешният акт не променя по същество системата, просто е едно прегрупиране
Слушай новината

За „Прогресивна България“ един от основните приоритети е истинската реформа и реалното отпушване на съдебната система, каза Петър Витанов от "Прогресивна България" за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в студиото на "Още от деня".

Петър Витанов, „Прогресивна България“: „Новата политическа обстановка предполагаше такъв ход. Той отдавна е с изтекли правомощия. Днешният акт не променя по същество системата, просто е едно прегрупиране. За „Прогресивна България“ един от основните приоритети е истинската реформа и реалното отпушване на съдебната система чрез смяна на ВСС и избор на редовен главен прокурор.“

Петър Витанов, „Прогресивна България“: "„Прогресивна България“ в изпълнение на своите приоритети и цели ще търси предимно диалог. Няма да поставя нито ултиматуми, нито ще изхожда от позицията на силата. Ще търси диалог с всички онези, които не се отъждествяват с модела „Борисов–Пеевски“.“

#оставка на Сарафов #"Прогресивна България" #Петър Витанов

