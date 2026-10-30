БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна...
Чете се за: 05:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

 

Петима български джудисти ще участват на турнир от Големия шлем в Абу Даби

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

В надпреварите участие са заявили 375 състезатели от 59 държави.

хасково арена спорт доминираха турнира джудо никола петрушевldquo
Снимка: БТА
Слушай новината

Петима българи ще участват на турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби (ОАЕ).

Първа на татамито излезе Габриела Димитрова в категория до 52 килограма, която загуби в първия кръг с "юко" от София Асвеста (Кипър), девета от Олимпийските игри в Париж 2024.

Утре надпреварата започват Йоана Манова (63 кг) и Марк Христов (73 кг), а в събота сили ще мерят Ивайло Иванов (90 кг) и Борис Георгиев (100 кг).

В турнира участие са заявили участие 375 състезатели от 59 държави.

Междувременно, България ще бъде представена от десет състезатели на Европейското първенство до 23 години в Неапол (Италия) на 30 и 31 октомври.

При мъжете ще стартират Боян Йотов (66 кг), Виктор Скерлев и Ален Христов (73 кг), Димитър Господинов и Христо Вълков (81 кг), Мариян Палев и Антон Димитров (90 кг), а в тежка категория над 100 кг - Никола Марков.

При жените ще участват Снежана Граматикова (57) и Надия Жаафар (70 кг), съобщават от БФ Джудо.

В надпреварата са заявени 284 състезатели от 36 държави.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
2
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Военно-апелативният съд ще гледа мярката на гарда на НСО Мартин Владимиров
4
Военно-апелативният съд ще гледа мярката на гарда на НСО Мартин...
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
5
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край...
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по случая със Соня Колтуклиева
6
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Спорт

Сестри Стоеви продължават към четвъртфиналите на турнир в Саарбреюкен
Сестри Стоеви продължават към четвъртфиналите на турнир в Саарбреюкен
Ян-Ленард Щруф стегна багажа на Новак Джокович в Базел Ян-Ленард Щруф стегна багажа на Новак Джокович в Базел
Чете се за: 02:32 мин.
Реал засенчи и Фенербахче в Евролигата (ВИДЕО) Реал засенчи и Фенербахче в Евролигата (ВИДЕО)
Чете се за: 03:52 мин.
Роналдо продължава да крачи към заветната цел при успех на Ал-Насър в Саудитска Арабия Роналдо продължава да крачи към заветната цел при успех на Ал-Насър в Саудитска Арабия
Чете се за: 00:57 мин.
Фрозиноне не даде шанс на Лече в Серия А Фрозиноне не даде шанс на Лече в Серия А
Чете се за: 00:55 мин.
Вирусно заболяване повали Кими Антонели Вирусно заболяване повали Кими Антонели
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и Андрей Гюров за президентската институция (ОБЗОР)
Битката за "Дондуков" 2: Визиите на Илияна Йотова и...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кметовете на Белица и Сунгурларе Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кметовете на Белица и Сунгурларе
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След 14 месеца зад решетките: Окръжният съд в Бургас пусна Никола Бургазлиев под "домашен арест" След 14 месеца зад решетките: Окръжният съд в Бургас пусна Никола Бургазлиев под "домашен арест"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
След потъването на ударения кораб край Калиакра – има ли...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тридневен траур: Испания скърби за жертвите на жп катастрофата край...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Решаващите битки: Ключовите щати, които могат да преобърнат вота в САЩ
Чете се за: 06:40 мин.
По света
За 19-ти път раздадоха нагладите за принос в науката...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ