Пилотите на МакЛарън може да бъдат дисквалифицирани от Гран при на Лас Вегас

Пилотите на МакЛарън Ландо Норис и Оскар Пиастри може да бъдат дисквалифицирани от състезанието за Голямата награда на Лас Вегас във Формула 1.

От ФИА - организацията, която отговаря за реализирането на Формула 1, заявиха, че разследват двамата заради дървената дъска, която е в основата на болидите на всички пилоти.

Замерванията на ФИА са показали, че и при двамата тя е била с по-малката от нужната дебелина от 9 милиметра. От там добавиха, че предстои решение по казуса.

Норис финишира втори в днешния ден, а Пиастри остана на четвърта позиция в класирането.

Заради същото нарушение пилотите на Ферари Шарл Льоклер и Люис Хамилтън бяха дисквалифицирани от Гран при на Китай в началото на сезона, а подобна съдба сполетя и Нико Хюлкенберг в Гран при на Бахрейн.

Ако се стигна до дисквалификация и на двамата пилоти на МакЛарън, то големият печеливш несъмнено ще бъде победителят в надпреварата Макс Верстапен с Ред Бул. Нидерландецът се стреми към пета поредна световна титла и при отнемане на точките на Норис той ще изостава от него вече само на 24 пункта, а не на 42, както е в момента. Освен това Верстапен ще успее да настигне в класирането и Пиастри, който в момента е с 12 точки пред него.

До края на сезон 2025 във Формула 1 остават два кръга - в Катар, където е и последното спринтово състезание, и в Абу Даби.