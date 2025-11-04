Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Втората световна война (СНИМКИ)

Писмо в бутилка от времето на Първата световна война беше открито на отдалечен плаж в западна Австралия.



Дебра Браун и дъщеря й попадат на бутилката от дебело стъкло докато почистват плаж на 600 километра югоизточно от Пърт. Вътре намират две писма, датирани от август 1916 година.

Едната бележка с молив е от австралийски войник до майка му. Писмото е написано и хвърлено в океана няколко месеца преди той да бъде убит във Франция през април 1917 година, на 28 години.

Втората бележка е от друг войник, който е ранен два пъти, но преживява войната.

Дебра вече се е свързала с неговите внуци и планира да изпрати писмата на семействата на двамата.