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По-малко от 10 дни до премиерата на "Always Lalisa" в България!

bnt avatar logo от Дарина Ангелова
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Снимка: БТА
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По-малко от 10 дни остават до премиерата на документалния филм "Always Lalisa" в България!

Той проследява една специална година за LISA, когато тя прави първите си стъпки като солов изпълнител - издава дебютния си албум „Alter Ego“, участва в сериала „The White Lotus“ и се подготвя за първото си голямо солово изпълнение на музикалния фестивал "Coachella" 2025.

За първи път LISA допуска своите почитатели толкова близо до себе си. Открито говори за вълненията, трудностите и усилията, които стоят зад големите успехи. „Always Lalisa“ е история за смелостта да повярваш в себе си и да не се отказваш дори когато ти е трудно!

Днес LISA е един от най-успешните и обичани K-pop идоли. Родена е в Тайланд и едва 14-годишна заминава за Южна Корея, за да преследва мечтите си. Дебютира през 2016 година в групата BLACKPINK, а останалото е история.

Ако си BLINK, това е филм, който си заслужава да видиш на големия екран!

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