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Арсенал прекъсна негативна серия, продължила цели 14 години.

Арсенал 2026
Снимка: БГНЕС
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“Днес трябва да е денят!”. Това са думите на мениджъра на Арсенал Микел Артета преди гостуването на неговия тим на “Анфийлд” в мач от деветия кръг на английската Висша лига. Място, където “точпиите” не бяха печелили в шампионата от 14 години. Серията обаче действително беше прекъсната след попадението на Кай Хаверц през първата част и дефанзивната лекция, която изнесоха лондончани до края на срещата.

Да, Андони Ираола може и да е прав, че неговите футболисти не получиха дузпа и Ливърпул може и да се чувства ощетен, но е също толкова вярно, че домакините нямаха нито един точен изстрел за цялата среща и дори подкрепата на емблематичния Коп през втората част не успя да генерира достатъчно енергия, която да получи своето олицетворение на игрището. Вчера беше денят за Арсенал.

Всичко това се случи след злополучната и откровено унизителна загуба в турнира за Купата на Лигата срещу четвъртодивизионния Флитууд през седмицата. Но това поражение сякаш не съществуваше. Често сме си говорили за това, че третият по сила турнир на Острова по-скоро представлява едно излишно бреме за “артилеристите” - и въобще за големите отбори, които така или иначе имат безкрайни ангажименти у дома и в Европа. Така че отпадането от надпреварата след дузпи произведе интересна история и романтични разкази за миналото, когато подобни изненади в турнирите за отделните купи не бяха чак такава рядкост, отколкото да предизвика вълна от притеснение било то у Артета, привържениците или играчите. Всичко се движи по план.

“Това е магията на тази игра. Тя може да те срине и след 4 дни да те отведе на място, което да те съживи напълно” - размишляваше испанският специалист след снощната победа. Макар че на мен поне ми е трудно да повярвам, че в Арсенал са били сринати, имайки предвид начина, по който изглеждаха най-вече през второто полувреме край река Мърси.

Бразилският централен бранител на шампионите Габриел предупреди преди срещата, че на “Анфийлд” ги очаква “голям хаос” и “голяма битка”. Да, битката си беше битка, но хаосът на моменти изглежда съществуваше само в атаката на Ливърпул, защото не се виждаше как може да бъде създадено положение пред вратата на Давид Рая през второто полувреме. Да, факт е, че домакините трябваше да реализират преди почивката. Но е и факт, че реакцията на Арсенал след паузата ясно показа защо това е категоричният фаворит за титлата през настоящия сезон.

И отборът, който всъщност вече поведе в класирането и нищо чудно да се отскубне с още някоя точица преди последната за годината пауза за националните отбори. “Топчиите” имат 24 точки след 9 кръга - в последните сезони нито един друг отбор не е успявал да постигне подобен резултат в началото на сезона. За последно подобно нещо беше правил... Арсенал през 2022/2023. А в цялата история на Висшата лига “артилеристите” само 2 пъти са можели да се похвалят с по-добър старт - през 2004/2005 и 2007/2008. И между другото - Арсенал стана синоним на организираната и дисциплинирана игра в отбрана - това беше и първата суха мрежа за тима при визита на Ливърпул от 2012 насам.

Разбира се - не можем да твърдим, че всичко върви по мед и масло, защото естетите сред привържениците на лондончани протестират, че футболът на Артета не радва особено много окото. До момента отборът е реализирал едва 14 гола в 9 мача във Висшата лига, което наистина изглежда скромно - четири отбора в първенството са отбелязали повече, а други два - също 14 гола.

Стилът на Артета е повече от разпознаваем - той желае победи, по възможност - прагматични. И до момента стратегията работи. Както се казва - вярвайте в процеса.

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