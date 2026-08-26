почина британският актьор тим къри

Британският актьор Тим Къри е починал на 80-годишна възраст, съобщи Ройтерс. Причината за смъртта не е съобщена, но Къри е бил с влошено здраве от известно време.

С ролята на пеещия и ексцентричен д-р Франк Н. Фъртър Къри се прочува още с дебютната си филмова роля в The Rocky Horror Picture Show („Роки Хорър Шоу“) от 1975 г. Филмът, в който участват още Сюзън Сарандън и Бари Бостуик, първоначално не се превръща в голям хит, но постепенно придобива култов статут благодарение на прожекциите в полунощни кинопрожекции, а публиката често идва облечена като героите от филма.

Къри за първи път изпълнява ролята на Франк Н. Фъртър в лондонската сценична постановка The Rocky Horror Show през 1973 г. По-късно участва в постановките в Ню Йорк и Лос Анджелис, преди мюзикълът да бъде превърнат във филм.

Сред другите му филмови роли са участия в лентите „Ангелите на Чарли“, „Сянката“, „Тримата мускетари“ и „Сам вкъщи 2“.

Със своя плътен баритонов глас Къри е търсен и като актьор за озвучаване на анимационни филми и телевизионни сериали. През 1991 г. печели награда „Еми“ за озвучаването си в анимационния сериал „Питър Пан и пиратите“.

Актьорът често е избиран за роли на злодеи, в които съчетава заплашително присъствие с комедийни елементи. „Обичам тези роли - те винаги са най-добре написани“, казва Къри в интервю през 2011 г.

Тим Къри е роден на 19 април 1946 г. в Грапънхол, графство Чешър, Англия. Учи драматично изкуство в университета в Бирмингам.

През 2011 г. Къри се оттегля от британска театрална постановка заради здравословни проблеми. Две години по-късно неговият агент съобщава, че актьорът е получил инсулт, но се възстановява. След това той използва инвалидна количка и намалява професионалните си ангажименти.

Къри, който е живял в Лос Анджелис, никога не се е женил и няма деца. Освен актьор той е певец и композитор, свирил е със собствена рок група и е издал няколко албума, пише още Ройтерс.