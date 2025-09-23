Почина легенда в тениса

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Пилич напусна този свят на 86 години.

тенис топка ракета лого
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

На 86-годишна възраст почина легендата на хърватския и световен тенис Никола Пилич, съобщи Хърватската радиотелевизия (HRT).

Роден през 1939 г. в Сплит, Пилич изгрява на сцената като тенисист през 60-те и 70-те години на миналия век. Той е полуфиналист на Уимбълдън от 1967. Шест години по-късно Пилич стига и до финал на турнир от Големия шлем - в Париж той отстъпва на Илие Настасе.

Пилич е известен и с треньорската си кариера. Той извежда Хърватия до исторически дебютен триумф за Купа Дейвис през 2005. Уникално негово постижение е, че печели отборната надпревара за мъже с три различни страни - Западна Германия, Хърватия и Сърбия.

Никола Пилич е с основна заслуга за развитието на 24-кратния шампион от Шлема Новак Джокович в ранните години на сърбина.

През последните 15 години Никола Пилич живее и работи в Опатия, където ръководи тенис академия и обучава множество млади спортисти.

