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Почина режисьорът и преподавател проф. Михаил Мелтев

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Режисьорът, продуцент, сценарист, актьор и преподавател проф. д-р Михаил Мелтев почина на 72-годишна възраст на 22 септември, съобщиха от семейството му.

Желанието на Михаил Мелтев е било той да бъде изпратен в тесен семеен кръг, допълниха близките му.

Михаил Мелтев е роден на 17 февруари 1954 г. в Тополовград, където получава основното си образование, а по-късно завършва Английската гимназия в Пловдив. През 1980 г. завършва специалност „Кино и телевизионна режисура“ във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, днешната НАТФИЗ. Професионалният му път започва в Студията за игрални филми „Бояна“, където работи последователно като асистент-режисьор, режисьор и режисьор-постановчик, се казва в информация на Съюза на българските филмови дейци.

През 1993 г. специализира кино и телевизия в САЩ, а година по-късно преминава обучение по висш мениджмънт в областта на електронните медии в Би Би Си във Великобритания. През 1993 и 1994 г. е изпълнителен директор на Българската национална телевизия. Мелтев беше председател на Съюза на българските филмови дейци в два последователни мандата в началото на новия век, а по-късно оглавява Управителния съвет на „Филмаутор“, уточниха от СБФД.

Голяма част от професионалния му път е свързана с преподавателска дейност. Михаил Мелтев е бил преподавател в Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград, в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, УНСС и Нов български университет. През 1998 г. става доцент, през 2006 г. защитава докторска степен, а от 2012 г. е професор. Между 2009 и 2019 г. ръководи департамент „Масови комуникации“ в НБУ.

Михаил Мелтев е режисьор на 20 документални и игрални филма, сред които са „Бързо, акуратно, окончателно“, „Търси се екстрасенс“, Чуй звездите“, „След заседанието“, „Г-н Гладстон и българите“, „Приказки от Балканите“ и „Вляво от пътя Лондон-Калкута“, „Два вторника в Кремиковци“. Филмите му са награждавани от български и международни кинофестивали.

Особено място в творчеството на Михаил Мелтев заема Тополовград, отбелязват от Община Тополовград в специално съобщение по повод кончината на режисьора, публикувано в страницата на местната администрация във Фейсбук.

„На родния си град и неговите хора проф. Мелтев посвещава документалния филм „Вляво от пътя Лондон-Калкута“ - творба, която самият той определя като своеобразно „обяснение в любов“ към миналото, съгражданите и родното място. Филмът получава признанието на Българската филмова академия за най-добър документален филм, а Михаил Мелтев е отличен и за режисурата му на фестивала „Златен ритон“.

През годините проф. Мелтев продължава да бъде част от културния живот на Тополовград, подкрепя неговите инициативи и участва активно в утвърждаването на града като място на културата и изкуството. В продължение на три години оглавява журито на Международния фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира „Велко Кънев“, казват от Община Тополовград и уточняват, че в знак на признателност към неговото дело и заслуги през 2016 г. Михаил Мелтев е удостоен със званието „Почетен гражданин“ за принос в развитието на община Тополовград.

„Днес Тополовград се прощава не само с изтъкнат български творец, но и с един от своите достойни синове – човек, който носеше родния си град в сърцето си и чрез своето творчество съхрани частица от неговата история, памет и дух. Остават филмите му, книгите му, неговите ученици и следата, която остави в българската култура. Остава и обичта му към Тополовград“, казват от Общината.

Проф. д-р Михаил Мелтев е автор на множество публикации в областта на филмовата режисура, телевизионната и филмова продукция, европейското аудиовизуално законодателство и практики на финансиране на киното, както и на книгите „Телевизията – културна индустрия“, „Телевизионен продуцент“, „Кино и електронни медии“.

#Михаил Мелтев #кончина

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