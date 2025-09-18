Подлезите в София се преобразяват

Местата, които преди са били тъмни, изоставени и вандализирани, вече се превръщат в приятни, сигурни и визуално атрактивни пространства, чрез улично изкуство, добро осветление и видеонаблюдение.

Пример: подлезът на Орлов мост — стените му вече имат артпанa (панели за изкуство), включително творби на деца от социални услуги.

Други подлези, примерно до Южния парк, между булевардите “Пенчо Славейков” и “Витоша”, на бул. “България” и ул. “Топли дол”, както и пред Спортната палата — също са обект на обновителни дейности, включително зеленината и арт елементи.

Финансовият аспект: при ремонта на подлеза на Орлов мост са вложени около 150 хил. лв. за устойчив ремонт, вместо стария метод с окачени тавани и скъпоструващи материали, който е струвал около 1,5 милиона лв. — т.е. над 10 пъти по-евтино и по-устойчиво.

За 2024 г. са почистени и обезопасени 68 подлеза с обща площ над 469 000 кв.м.

Бюджет: над 735 хил. лв. са изплатени през 2024 г. на районните администрации за ремонт на подлези; за настоящата година (до момента на писане) — около 290 хил. лв., а са планирани още ~437 хил. лв. за още подлези в райони като Изгрев, Оборище, Подуяне и пред Спортната палата.



Защо е интересно / значимо

Устойчивост: Вместо да се използват лесни, но краткосрочни решения (например окачени тавани, които се късат, драскат се, не издържат), се залага на ремонт с оригинални конструкции, по-издръжливи материали. Това спестява средства и усилия във времето.

Култура и социалност: Подлезите стават не просто преминаване, а място, което може да вдъхнови, да служи на артисти, на деца, на социални каузи — съчетание между естетика и обществена полза.

Безопасност и комфорт: Ново LED осветление, видеонаблюдение, по-добра поддръжка — всичко това прави тези пространства по-приветливи, намалява усещането за опасност.



