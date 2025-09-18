Подлезите в София се преобразяват

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста бившия заместник-кмет на София...
Чете се за: 00:32 мин.
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета...
Чете се за: 01:12 мин.
Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
Чете се за: 01:30 мин.
Щетите от пожара в Пирин са за над 16 милиона лева
Чете се за: 00:55 мин.
Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали...
Чете се за: 03:37 мин.
Без вода в 7 квартала на София
Чете се за: 00:32 мин.

ели пипа подлези снимки
Слушай новината

Местата, които преди са били тъмни, изоставени и вандализирани, вече се превръщат в приятни, сигурни и визуално атрактивни пространства, чрез улично изкуство, добро осветление и видеонаблюдение.
Пример: подлезът на Орлов мост — стените му вече имат артпанa (панели за изкуство), включително творби на деца от социални услуги.
Други подлези, примерно до Южния парк, между булевардите “Пенчо Славейков” и “Витоша”, на бул. “България” и ул. “Топли дол”, както и пред Спортната палата — също са обект на обновителни дейности, включително зеленината и арт елементи.
Финансовият аспект: при ремонта на подлеза на Орлов мост са вложени около 150 хил. лв. за устойчив ремонт, вместо стария метод с окачени тавани и скъпоструващи материали, който е струвал около 1,5 милиона лв. — т.е. над 10 пъти по-евтино и по-устойчиво.
За 2024 г. са почистени и обезопасени 68 подлеза с обща площ над 469 000 кв.м.
Бюджет: над 735 хил. лв. са изплатени през 2024 г. на районните администрации за ремонт на подлези; за настоящата година (до момента на писане) — около 290 хил. лв., а са планирани още ~437 хил. лв. за още подлези в райони като Изгрев, Оборище, Подуяне и пред Спортната палата.

Защо е интересно / значимо
Устойчивост: Вместо да се използват лесни, но краткосрочни решения (например окачени тавани, които се късат, драскат се, не издържат), се залага на ремонт с оригинални конструкции, по-издръжливи материали. Това спестява средства и усилия във времето.
Култура и социалност: Подлезите стават не просто преминаване, а място, което може да вдъхнови, да служи на артисти, на деца, на социални каузи — съчетание между естетика и обществена полза.
Безопасност и комфорт: Ново LED осветление, видеонаблюдение, по-добра поддръжка — всичко това прави тези пространства по-приветливи, намалява усещането за опасност.

