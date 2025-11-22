БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пол Погба се завърна на терена при загуба на Монако

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Французинът дебютира за "монегаските" в Лига 1.

Пол Погба се завърна на терена при загуба на Монако
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият френски национал и някогашна звезда на Ювентус Пол Погба отново е професионален футболист след повече от две години извън терена. Световният шампион от 2018 година, се появи днес в игра за Монако в 85-ата минута на мача, който отборът му играеше в Рен.

Погба замени младия Мамаду Кулибали, когато резултатът беше 4:0 за Рен. Неговото влизане в игра беше посрещнато с бурни овации от публиката на стадион „Роазон Парк“, която аплодира и първите му докосвания на топката.

Халфът на Монако, който може да се похвали и със спечелена световна титла, не е бил част от професионален отбор и професионален мач от 3 септември 2023-а. Това беше по време на срещата на Ювентус Торино срещу Емполи (2:0) в италианското първенство, преди да бъде отстранен от терените поради допинг и няколко контузии.

От пристигането му в Монако в края на юни, датите за завръщането му бяха отлагани няколко пъти поради мускулна травма в дясното бедро по време на международната пауза през октомври, а след това и поради навяхване на глезена две седмици по-късно.

Мачът в Рен е първият в кариерата на Погба (32 години, 91 мача за националния отбор) в Лига 1.

В крайна сметка Рен спечели срещата с 4:1 с решаващата помощ на Мехди Камара, който подаде за първото попадение, реализирано от Абделхамид Ет-Будлал в 20-ата минута, а след това сам вкара за 2:0 три минути след началото на втората част. Ситуацията за гостите се усложни в 66-ата минута, когато Денис Закария беше отстранен с директен червен картон заради спъване отзад.

В 73-та минута Бреел Емболо покачи на 3:0 благодарение на подаване на Томаш Франковски, а Людовик Блас вкара дузпа десет минути по-късно за 4:0. Мика Биерит оформи крайния резултат в последните секунди с почетен гол за Монако.

С този успех Рен събра 21 точки и се придвижи на 5-о място в класирането, на 7 от лидерите Марсилия и Ланс. Монако е 8-и с 20 след трети пореден загубен двубой.

В другата среща от днес Ланс се наложи с 1:0 над Страсбург и от 3-о място вече има 28 точки, с които поделя върха с Марсилия. Страсбург е на 4-а позиция с 22. Оспорваната среща беше решена от единствения гол на Пиер Ганию в 69-ата минута, а и двата отбора имаха шансове да променят крайния резултат.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Рен #ФК Монако #Пол Погба

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват против свалянето на Благомир Коцев
1
Борисов е поискал представители на ГЕРБ във Варна да гласуват...
Дъжд и сняг в неделя
2
Дъжд и сняг в неделя
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на траен мир в Украйна
3
Росен Желязков: Приветстваме усилията на Тръмп за постигане на...
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на справедлив и устойчив мир в Украйна
4
Бойко Борисов: Приветствам усилията на САЩ за установяване на...
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
5
Пет дни на тежък избор: Зеленски трябва да реши съдбата на Украйна
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с паркирането
6
Протестиращи блокираха моста "Чавдар" заради реформата с...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
4
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Футбол

Силвестър Джаспар сред героите за Железничар в българското дерби на сръбска земя
Силвестър Джаспар сред героите за Железничар в българското дерби на сръбска земя
Реал Сосиедад се справи с Осасуна в Ла Лига Реал Сосиедад се справи с Осасуна в Ла Лига
Чете се за: 01:12 мин.
Айнтрахт пречупи Кьолн в мач със 7 гола Айнтрахт пречупи Кьолн в мач със 7 гола
Чете се за: 01:35 мин.
Фиорентина попречи на Ювентус да се изравни с Милан и Наполи Фиорентина попречи на Ювентус да се изравни с Милан и Наполи
Чете се за: 03:07 мин.
Нюкасъл разклати шампионските амбиции на Манчестър Сити Нюкасъл разклати шампионските амбиции на Манчестър Сити
Чете се за: 02:10 мин.
Бойко Величков: Целта бе да намерим манталитета на ЦСКА Бойко Величков: Целта бе да намерим манталитета на ЦСКА
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за мир в Украйна
МС: България приветства усилията на САЩ и на президента Тръмп за...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп В търсене на мир: Съюзниците на Украйна изразиха притеснения относно плана на Тръмп
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев? Преди утрешното заседание на ОИК-Варна: Ще бъде ли отстранен от поста кметът Благомир Коцев?
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива Климатичен застой: ООН не постигна съгласие за изкопаемите горива
Чете се за: 14:10 мин.
По света
Какви са щетите в Югозападна България след обилните дъждове?
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Реформата в паркирането: Недоволство на жители на столичните...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Срещи и раздели на Тръмп: Разрив със съюзник, любезности с опонент
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Астронавти от МКС заснеха спиращи дъха кадри на северно сияние
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ