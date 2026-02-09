Поредно свлачище в Кресненското дефиле – какви мерки ще бъдат взети за безопасността на шофьорите?

През последните месеци движението през Кресненското дефиле все по-често се ограничава заради свлачища и срутища, които създават сериозни рискове за преминаващите автомобили.

Ситуацията в дефилето към този момент е спокойна, но движението по пътя към Кулата е частично ограничено заради авария на тежкотоварен автомобил. На терен са екипи на "Пътна полиция", на пътноподдържащата фирма и представители на Областното пътно управление – Благоевград.

"В момента, в който бъде отстранена повредата на товарния автомобил, движението ще бъде напълно възстановено. Засега се пропуска поетапно", инж. Росен Марков - директор на Областно пътно управление - Благоевград.

По думите му, към момента не са се образували сериозни колони от автомобили. Основният проблем обаче, остават зачестилите срутища в района на Кресненското дефиле.

"Говорим основно за срутища на скалните откоси. Само през този месец имаме няколко десетки такива случая – не само по път I-1, но и по други републикански пътища в областта", заяви инж. Марков.

Като основна причина за активизирането им той посочи обилните валежи през януари.

"Получава се пренапояване и се нарушава свързаността на скалните маси. При последното срутване, преди Кривия тунел, установихме, че във високата част има останали камъни, които представляват пряка опасност за движението."

Заради риска се е наложило да бъдат извикани алпинисти, които да отстранят нестабилните участъци.

"Предвиждаме геоложко обследване на цялото Кресненско дефиле. След това ще изготвим задание за обрушване на около 50 000 квадратни метра скални откоси", уточни той.

Опасните зони ще бъдат укрепени със защитни мрежи.

"Навсякъде, където имаме потенциално опасни участъци – не само в дефилето, а и в цялата област – ще бъдат обезопасени", подчерта Марков.

Той отправи и специален апел към шофьорите, пътуващи към Мелник:

"В района има активизирано срутище. Почистили сме пътното платно, но продължават да падат камъни. Това е защитена територия с природни забележителности, затова очакваме разрешения от компетентните институции, за да бъде почистено изцяло."

От Областното пътно управление увериха, че мерки са планирани и ще бъдат предприети възможно най-скоро, особено с оглед на очакваните нови валежи в следващите дни.

Вижте прякото включване на Али Мисанков