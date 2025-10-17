БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Портретната поредица „Аз съм...“ по БНТ 3 става на 10 години

от БНТ
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Годишнината ще бъде отбелязана със специално издание тази събота.

Портретната поредица „Аз съм...“ по БНТ 3 става на 10 години
Тази събота, 18 октомври, портретната поредица „Аз съм...“, в която интересни личности от спорта и културата разказват за себе си, ще отбележи своята 10-годишнина със специален епизод в ефира на спортно-развлекателния канал на обществената телевизия БНТ 3. В него са събрани най-любопитните моменти от излъчените до момента 620 броя, реализирани от журналистическия екип на дирекция „Спорт“.

„Аз съм...“ се излъчва всяка събота и неделя от 9:00 ч. по БНТ 3 и запознава зрителите както с личности, които вече са постигнали първите си успехи, така и с млади таланти, които тепърва се доказват на спортната арена или сцената.

През годините в поредицата са гостували олимпийските шампионки Ивет Горанова, Стойка Кръстева, Ерика Зафирова, Лаура Траатс, Мадлен Радуканова и Симона Дянкова, медалистите от Олимпийски игри Тервел Пулев, Мирела Демирева, Ренета Камберова, Михаела Маевска, Християна Тодорова, Цветелина Найденова, Любомира Казанова, Антоанета Костадинова, Боряна Калейн, европейските шампиони Стилияна Николова, Габриела и Стефани Стоеви, Любомир Епитропов, Станимира Петрова, Даниел Асенов, Едмонд Назарян, Кирил Милов, Мирослава Минчева, Самуил Донков, носителят на световната купа по сноуборд Радослав Янков, младата надежда в моторните спортове Никола Цолов и още много други спортисти. Актьорите Филип Буков, Мартин Гяуров, Росен Белов и Ирмена Чичикова също са представяли себе си пред камерата на „Аз съм...“.

Гледайте „Аз съм...“ всяка събота и неделя в 9:00 ч. по БНТ 3!

