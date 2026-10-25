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Постоянен Везенков при рецитал на Олимпиакос в Гърция

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
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Спорт
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Българският национал отново бе на ниво и помогна на "червени-белите" да запазят пълния си актив в шампионата на южната ни съседка.

Постоянен Везенков при рецитал на Олимпиакос в Гърция
Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
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Александър Везенков отново бе на постоянното си ниво и помогна на Олимпиакос да затвърди своята доминация в елита на Гърция от началото на сезона. Българинът и неговите съотборници изнесоха лекция при визитата си на Промитеас след 85:45 в среща четвъртия кръг.

И този път Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място в стартовата петица за действащите шампиони. Българският национал постави името си сред реализаторите и допринесе за разгрома на „червено-белите“. Крилото остави на сметката си 14 точки, 6 борби, 1 открадната топка и 1 чадър за 20 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 1/3 от средно разстояние, 3/7 зад дъгата и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сред титулярите попадна и другият български национал – Коди Милър-Макинтайър. Американецът с български паспорт финишира с 6 точки, 3 борби, 6 асистенции, 1 отнета топка и 1 чадър за 23 минути в игра. При стрелбата си гардът бе 2/2 от близко разстояние, 0/4 от далечна дистанция и 2/2 от наказателната линия.

Селекцията на Йоргос Барцокас продължава с пълен актив от четири победи в шампионата на южната ни съседка. Следващият мач в първенството за Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще бъде на 1 ноември (неделя), когато ще домакинстват на Перистери.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)


За интрига можеше да се говори само в началните минути, преминали при размяна на точни стрелби, но гостите съумяха да си осигурят разлика от 4 точки в края на дебютната част. „Червено-белите“ влязоха ритъм във втория период и двуцифрената разлика бе факт, за да се приберат в съблекалнята при 41:29. През второто полувреме тимът от Пирея допусна едва 16 точки и до края се забавляваше, подчертавайки своята доминация.

Мбайе Ндиае наниза 19 точки за актуалните първенци на Гърция. Никола Милутинов завърши с 10 и 5 борби.

#БК Промитеас #Коди Милър-Макинтайър #БК Олимпиакос #Александър Везенков

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