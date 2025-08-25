Потребителската кошница се запазва на 97 лв.

Потребителска кошница се запазва на същите нива от миналата седмица от 97 лв.



Това обяви Председателят на държаната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. От 20 май комисията отчита сериозно стабилизиране в цените на основните храни на едро. Причината е пазар от взаимодействие на търсене и предлагане и стабилното състояние на световния пазар.

Ръстът в цената на лимоните е заради сезонни вариации и климатичните промени повлияли на пролетния добив, постепенно цената ше се бъде овладяна заради очакваните добри реколти.

Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища:

"От 20 май към момента това, което наблюдаваме като процес буквално е едно доста сериозно стабилизиране, независимо от многото приказки, независимо от всичко, което се изказа, като че ли тази словесна спекула повлия точно обратното на пазара. Пазарът е в едно доста стабилно състояние, но пак казвам това не се дължи на приказките на един или друг, а се дължи на взаимодействието между пазарни фактори, търсенето и предлагането, състоянието на европейския и световния пазар, който към момента е в едно стабилно, равновесно положение".

Автор: стажант-репортер Дарина Ангелова