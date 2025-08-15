БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в...
Чете се за: 01:37 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между...
Чете се за: 02:52 мин.
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София...
Чете се за: 02:00 мин.
Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни...
Чете се за: 00:57 мин.
Трима души са с опасност за живота след тежката...
Чете се за: 00:50 мин.
Товарен влак с цистерни гори край село Пясъчево
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Запази
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Районната прокуратура в Бургас ще повдигне обвинение за нанасяне на средни телесни повреди на повече от едно лице на водача на АТВ-то, който се вряза в пешеходци на тротоар в Слънчев бряг. Пострадаха три деца и трима възрастни. Според закона, той може да получи наказание "лишаване от свобода" от 2 до 10 години.

"В хода на досъдебното производство са назначени необходимите съдебно-медицински експертизи, автотехническа експертиза на МПС, установяващи причините за възникване на ПТП-то, както и на приобщените записи от наблюдателни камери в района на местопроизшествието, назначена е съдебно-техническа експертиза. По преценка на наблюдаващия прокурор и съобразно събраните доказателства, най-вероятно ще бъде взета мярка за неотклонение до 72 часа "задържане под стража", каза Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура - Бургас.

От Районния съд в Несебър ще бъде поискана постоянна мярка "задържане под стража" предвид тежкото пътно-транспортно произшествие, допуснато от него при нарушаване на правилата по Закона за движение по пътищата. От началото на годината има шофьорска книжка.

#инцидент с АТВ #повдигнато обвинение #слънчев бряг

Последвайте ни

ТОП 24

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да обменят пари
2
Преди влизането на еврото: Обучават служителите в пощите как да...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
3
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
4
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на конференциите
5
Левски матира Сабах и се класира за плейофите в Лигата на...
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
6
4-годишно момченце и 35-годишната му майка са в кома, след като АТВ...

Най-четени

Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
1
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
2
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
3
Намерена ли е "хубавата църква", строена от Иван Александър
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
4
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
5
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса подкрепят въвеждането на еврото
6
"Алфа Рисърч": Близо 50% от българите и 69% от бизнеса...

Още от: Регионални

Заради бурното море: Две жертви по Южното Черноморие само за ден
Заради бурното море: Две жертви по Южното Черноморие само за ден
Трима чуждестранни скулптори изработиха пясъчна фигура на Света Богородица с Младенеца Трима чуждестранни скулптори изработиха пясъчна фигура на Света Богородица с Младенеца
Чете се за: 02:02 мин.
Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво
Чете се за: 02:47 мин.
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО) Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
6732
Чете се за: 02:52 мин.
Патриарх Даниил: Божията Майка първа в пълнота осъществява назначението на човека Патриарх Даниил: Божията Майка първа в пълнота осъществява назначението на човека
Чете се за: 01:00 мин.
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и брашно Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и брашно
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци в Слънчев бряг
Повдигат обвинение на шофьора на АТВ-то, който се вряза в пешеходци...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО) Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво Продължава охлаждането на цистерните на дерайлиралия влак край Пясъчево заради изтичане на гориво
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка Силно земетресение разтърси отново руския полуостров Камчатка
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Възхищение, разочарование, ултиматуми: Сложните отношения между...
Чете се за: 07:42 мин.
По света
Как държавата ще регулира процеса по приемане на еврото?
Чете се за: 01:10 мин.
Политика
Потребителската кошница - купуваме по-евтини яйца, сирене, ориз и...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Слънчево и горещо през уикенда, валежи и захлаждане от понеделник
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ