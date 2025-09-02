Повдигнаха обвинение на мъж, шофирал с 3,62 промила алкохол в кръвта

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол, съобщиха от държавното обвинение.

На 01.09.2025 г. около 01:35 ч. обвиненият мъж управлявал лек автомобил по ул. "Вечерница" в гр. Нови Искър с концентрация на алкохол в кръвта – 3,62 промила, установено с дрегер. Деянието е извършено, след като мъжът е бил осъден за подобно провинение и е бил в изпитателен срок.

По случая се води досъдебно производство. Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража".