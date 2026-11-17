В навечерието на знаковата тристранна среща със Си Дзинпин и Владимир Путин, Доналд Тръмп обеща да окаже натиск върху двамата лидери за прекратяване на войната в Украйна.

Американският президент започна обиколката си в Азия от филипинската столица Манила, където днес участва в среща на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия. Тръмп обяви, че с лидерите на Китай и Русия ще обсъжда освен Украйна и Тайван и редкоземни метали и минерали. Американският лидер не отхвърли вариант и за потенциална среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. На въпрос дали ще окаже натиск на Си и Путин да бъде сложен край на войната в Украйна, Тръмп отговори така: