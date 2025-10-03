Предложиха Аспарух Аспарухов за почетен гражданин на Божурище

Сребърният медалист от световното първенство по волейбол във Филипините Аспарух Аспарухов да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище. Това предложение бе внесено с докладна записка от двама от общинските съветници.

"Имаме честта едно от момчетата, прославили България, да бъде от нашата община. Да се говори за Божурище, благодарение на играч, който остана без сили и остави сърцето и душата си на терена, но не спря, игра за България, игра за Божурище. Напомни за забравената максима - "Божурище е волейбол", гласи тяхното предложение.

Не закъсня и реакцията на кмета Георги Димов, който подкрепи инициативата.