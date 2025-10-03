БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предложиха Аспарух Аспарухов за почетен гражданин на Божурище

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Кметът Георги Димов подкрепи инициативата.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Сребърният медалист от световното първенство по волейбол във Филипините Аспарух Аспарухов да бъде удостоен със званието Почетен гражданин на община Божурище. Това предложение бе внесено с докладна записка от двама от общинските съветници.

"Имаме честта едно от момчетата, прославили България, да бъде от нашата община. Да се говори за Божурище, благодарение на играч, който остана без сили и остави сърцето и душата си на терена, но не спря, игра за България, игра за Божурище. Напомни за забравената максима - "Божурище е волейбол", гласи тяхното предложение.

Не закъсня и реакцията на кмета Георги Димов, който подкрепи инициативата.

"Нашият съгражданин Аспарух Аспарухов зарадва и обедини всички ни със сребърния медал, който с отбора спечелиха и с достойното си представяне на световното първенство. Похвално е, че вече има внесено предложение младият, талантлив спортист Аспарухов да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на община Божурище". Аз изцяло подкрепям тази инициатива, имаме пълно единомислие в тази посока и ще се радвам Общинският съвет да вземе решението единодушно. Над политическите различия винаги трябва да поставяме доброто и успехите на нашите млади съграждани – те са истинската гордост и бъдеще на Божурище. Адмирации", заяви той.

