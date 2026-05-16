БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Предупреждение за значителни валежи се очакват

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Предупреждението на екрана е за значителни валежи в Западна България. Вече има регистрирани сериозни количества в югозападните райони. Най-много 30 литра на квадратен метър е диагнозата в село Беласица. И 23 литра на квадратен метър в село Ключ. Това е за последните 12 часа.

Ще продължи да вали и през нощта, озоропирайки и североизточните райони от страната. Освен интензивни и значителни валежи, се очакват и гръмотевични бури. В същия момент, след полунощ, в югозападните райони, валежите ще започнат да спират постепенно.

Минималните температури утре ще бъдат от 8-9 градуса в София и в Сандански до 13-14 градуса в Бургас и в Русе. След обяд, вятърът ще е северозападен. Ще се усили най-осезаемо в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина. И температурите ще се понижат особено драстично в западна и в северизточна България. Там ще бъдат едва около 14-15 градуса. В горно-тракийската низина ще се задържат около 20-22 градуса. Ще стане облачно, ще има и валежи. На повече места ще са в източна България утре, където се очакват и гръмотевични бури. Ще споделим Късата клечка и с останалата част от Балканите. Там ще е ветровито, сравнително студено, предимно облачно.

Валежите ще продължат в северната част от полуострова, ще са значителни. Облачно ще бъде и в западна Европа. Слабо ще превалява в Великобритания. Преди обяд също ще превали в Белгия, Нидерландия, Франция, на Пиренейския полуостров. А вече след обяд валежите ще отпътуват на изток към Скандинавския полуостров. След което ще навестят при балтийските страни източните райони на Полша, Словакия, Унгария. Слънцето ще бъде над Централното средиземно море, също и в по-голямата част от източна Европа.

У нас новата седмица носи известни термални и синоптични противоречия. Вятърът то ще се усилва, то ще отслабва, валежите ще има, то ще няма. В понеделник ще превали само на отделни места в източните и в планинските райони. В вторник след обяд основно в южна България. А в средата на седмицата пак главно в източна България и в планините. Но ще добавим и гръмотевици. Там температурите ще се придържат към 20-градусовата златна среда дневните.

#значителни валежи #предупреждение #времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
1
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия“?
2
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
3
DARA излиза на големия финал на "Евровизия 2026"
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори чрез специално мобилно приложение
4
Как да гласуваме на "Eвровизия" - смс-и, онлайн и дори...
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
5
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на...
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с номер 12 на "Евровизия" тази вечер
6
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
2
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
4
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
5
Вижте кои държави отиват на финала на "Евровизия"
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
6
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...

Още от: Времето

Облачно с валежи и гръмотевици в неделя
Облачно с валежи и гръмотевици в неделя
Опасно време: Жълт код за значителни валежи в западната половина от страната Опасно време: Жълт код за значителни валежи в западната половина от страната
Чете се за: 02:40 мин.
Нов циклон носи интензивни и значителни валежи през следващите дни Нов циклон носи интензивни и значителни валежи през следващите дни
Чете се за: 02:32 мин.
Значителни валежи през почивните дни Значителни валежи през почивните дни
Чете се за: 02:05 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
Слънце на изток, валежи на запад днес Слънце на изток, валежи на запад днес
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на...
Чете се за: 06:07 мин.
По света
Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности? Свлачища като по учебник. Неизбежна природна стихия или поредица от неизпълнени отговорности?
Чете се за: 15:45 мин.
Общество
Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад Потвърден е случай на хантавирус в Румъния, град Арад
Чете се за: 01:07 мин.
По света
България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“ България получи награда за най-добро артистично изпълнение на „Евровизия 2026“
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Милена Милотинова призова българите в чужбина: Подкрепете DARA с...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Как може да се гласува тази вечер на финала на...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Глутница кучета или мечка нападна турист на Витоша?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Международната рейтингова агенция Standard and Poor’s повиши...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ