Предупреждение за значителни валежи се очакват

Предупреждението на екрана е за значителни валежи в Западна България. Вече има регистрирани сериозни количества в югозападните райони. Най-много 30 литра на квадратен метър е диагнозата в село Беласица. И 23 литра на квадратен метър в село Ключ. Това е за последните 12 часа.

Ще продължи да вали и през нощта, озоропирайки и североизточните райони от страната. Освен интензивни и значителни валежи, се очакват и гръмотевични бури. В същия момент, след полунощ, в югозападните райони, валежите ще започнат да спират постепенно.

Минималните температури утре ще бъдат от 8-9 градуса в София и в Сандански до 13-14 градуса в Бургас и в Русе. След обяд, вятърът ще е северозападен. Ще се усили най-осезаемо в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина. И температурите ще се понижат особено драстично в западна и в северизточна България. Там ще бъдат едва около 14-15 градуса. В горно-тракийската низина ще се задържат около 20-22 градуса. Ще стане облачно, ще има и валежи. На повече места ще са в източна България утре, където се очакват и гръмотевични бури. Ще споделим Късата клечка и с останалата част от Балканите. Там ще е ветровито, сравнително студено, предимно облачно.

Валежите ще продължат в северната част от полуострова, ще са значителни. Облачно ще бъде и в западна Европа. Слабо ще превалява в Великобритания. Преди обяд също ще превали в Белгия, Нидерландия, Франция, на Пиренейския полуостров. А вече след обяд валежите ще отпътуват на изток към Скандинавския полуостров. След което ще навестят при балтийските страни източните райони на Полша, Словакия, Унгария. Слънцето ще бъде над Централното средиземно море, също и в по-голямата част от източна Европа.

У нас новата седмица носи известни термални и синоптични противоречия. Вятърът то ще се усилва, то ще отслабва, валежите ще има, то ще няма. В понеделник ще превали само на отделни места в източните и в планинските райони. В вторник след обяд основно в южна България. А в средата на седмицата пак главно в източна България и в планините. Но ще добавим и гръмотевици. Там температурите ще се придържат към 20-градусовата златна среда дневните.