Преизбраха Андреа Гауденци за президент на АТР

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Италианецът е начело на мъжкия професионален тенис от януари 2020-а.

Андреа Гауденци и Яник Синер
Снимка: БГНЕС
АТР обяви, че Андреа Гауденци е преизбран за председател на организацията и ще изкара трети мандат до 2028 година. Италианецът е начело на мъжкия професионален тенис от януари 2020-а.

По време на управлението му АТР отчете безпрецедентен ръст. Годишните възнаграждения на играчите на ниво АТР са се увеличили със 100 милиона долара, достигайки рекордните 269,6 милиона през 2025 година и 400 милиона долара с включените турнири от Големия шлем. Реформите по стратегическия план OneVision подобриха преживяването за феновете, повишиха нивото на водещите турнири и сближиха интересите на играчи и организатори.

В третия си мандат Гауденци ще ръководи цялостен преглед на продукта на АТР, който ще бъде въведен през 2028 година, паралелно със старта на десетия турнир от сериите Мастърс 1000 в Саудитска Арабия. Фокусът ще бъде върху ранглистата, възнагражденията, календара и формата на състезанията.

Сред ключовите промени по време на мандата му са участието на играчите в печалбите от турнирите Мастърс 1000, което вече е донесло над 37 милиона долара, разширяването на 12-дневните турнири от тази категория и значителният ръст на наградните фондове на всички нива, включително Challenger тура.

Под негово ръководство бяха разширени пенсионният план на АТР и въведена програмата Baseline, която за първи път гарантира минимални доходи за играчите от Топ 250.

