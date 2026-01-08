Премиера на „Мамник“ – новата криминална мистерия на БНТ

Започва дългоочакваната премиера на сериала „Мамник“. БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като криминалната мистерия "Мамник" е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

Сериалът е продуциран от БНТ, "Фалкънуинг Студио" и "Глобал Филмс". Героите на новото филмово приключение вече преминаха по червения килим.

Звездите минаха по червения килим и първите зрители се потопиха в "Мамник" - филмът който ще владее телевизионния екран от тази вечер в 12 серии. Една история създадена по книгата на Васил Попов за едно митично същество, което започва да тормози хората от едно малко село в района на Трън и всичко това се случва по време на коронавируса, на изолацията.

Това същество владее независимо от изкуственият интелект, то може да имитира гласове. Това от векове се случва според българските легенди. И така тази история се развихря, но и много емоции, много неразгадани отношения и мистерии изплуват в тази история.

В този филм ще видим голямо съзвездие от български актьори и съвсем нови лица. Виктор Божинов е режисьор, Антон Бакарски застава зад камерата, Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов са продуценти.