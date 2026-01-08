БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Блокада на границата: Гръцките фермери затвориха и ГКПП...
Чете се за: 02:17 мин.
Без задачи по природните науки в изпита след 7-и клас
Чете се за: 02:17 мин.
СДВР с призив към софиянци: Ако не се налага да шофирате...
Чете се за: 00:57 мин.
Гръцките фермери затвориха за движение на камиони ГКПП...
Чете се за: 02:00 мин.
Лошо време: Рязко застудяване, силен вятър и снеговалежи
Чете се за: 01:50 мин.

Премиера на „Мамник" – новата криминална мистерия на БНТ

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Започва дългоочакваната премиера на сериала „Мамник“. БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, като криминалната мистерия "Мамник" е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

Сериалът е продуциран от БНТ, "Фалкънуинг Студио" и "Глобал Филмс". Героите на новото филмово приключение вече преминаха по червения килим.

Звездите минаха по червения килим и първите зрители се потопиха в "Мамник" - филмът който ще владее телевизионния екран от тази вечер в 12 серии. Една история създадена по книгата на Васил Попов за едно митично същество, което започва да тормози хората от едно малко село в района на Трън и всичко това се случва по време на коронавируса, на изолацията.

Това същество владее независимо от изкуственият интелект, то може да имитира гласове. Това от векове се случва според българските легенди. И така тази история се развихря, но и много емоции, много неразгадани отношения и мистерии изплуват в тази история.

В този филм ще видим голямо съзвездие от български актьори и съвсем нови лица. Виктор Божинов е режисьор, Антон Бакарски застава зад камерата, Магърдич Халваджиян и Силвестър Йорданов са продуценти.

Виктор Божинов, режисьор: "Това към момента е проектът номер 1, защото е генерирал най-много вълнения по време на създаването, и може би най-интригуващата история, която ми е попадала. Радвам се, че успяхме в крайна сметка да съберем един чудесен актьорски ансамбъл от млади и непознати лица, и утвърдени такива."

Екатерина Лазаревска, актриса: "Самият проект е толкова ценен за мен, защото заради него аз имам чувството, че пораснах."

Вижте повече в прякото включаване на Галя Крайчовска.

#"Мамник" #премиера #БНТ

