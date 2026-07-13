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Премиерът Румен Радев се срещна с делегация на футболен клуб Барселона

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премиерът румен радев срещна делегация футболен клуб барселона
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Министър-председателят Румен Радев проведе среща с делегация на футболен клуб Барселона и техни международни партньори. Разговорът бе организиран от германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия. В срещата участваха още министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, както и заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.

Представителите на „Барселона“ заявиха готовност за сътрудничество с България в развитието на детско-юношеския футбол чрез обмен на експертиза, добри практики и методики. Беше изразена готовност за подкрепа при изграждането на устойчив модел за откриване, развитие и подготовка на най-талантливите млади футболисти.

Премиерът Румен Радев отбеляза, че правителството подкрепя развитието на детско-юношеския спорт и изграждането на модерна спортна инфраструктура. Министър-председателят посочи, че чрез спорта, образованието и активния начин на живот трябва да се създават повече възможности за младите хора.

Румен Радев отбеляза, че добрата работа на испанските футболни школи се доказва от успехите на националния отбор на Испания. Като пример той посочи достигането до полуфиналите на Световното първенство, както и факта, че осем от футболистите в състава на Испания играят за Барселона.

По време на срещата беше обсъдена и идеята за организиране на приятелски мач между първия отбор на Барселона и националния отбор на България. Според премиера подобно събитие би имало силен вдъхновяващ ефект за българските деца и млади футболисти. Министър-председателят Румен Радев получи като подарък фланелка на футболен клуб Барселона.

#премиерът Румен Радев #делегация #футболен клуб #Барселона

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