ИЗВЕСТИЯ

Пренаселеност в гръцките затвори достигна критични нива

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:42 мин.
По света
пренаселеност гръцките затвори достигна критични нива
Снимка: Pixabay
Гръцката затворническа система е изправена пред сериозна пренаселеност с капацитет от 122,9 на сто, като 13 583 затворници са настанени в съоръжения, предназначени за 10 763 души, сочат данни на гръцкия Генерален секретариат за политика за борба с престъпността, цитирани от електронното издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Лицата в гръцките затвори са се увеличили с близо една трета през последното десетилетие без съответно разширяване на инфраструктурата, отбелязва гръзкото издание.

Два случая на туберколоза в затвора Касаветия подчертаха здравните рискове от пренаселеността и лошата вентилация. Някои съоръжения надвишават 200 процента от капацитета си, включително затворът в Триполи (с 226 процента).

Преподавателят по право Костас Косматос отдава увеличението на осъдителните присъди за така наречените „нискорискови“ престъпления, обект на Наказателния кодекс от 2024 г. „Увеличението на броя на затворниците не е феномен, който възниква сам по себе си, а по същество е „конструиран“ от веригата на престъпния механизъм“, заяви той.

Заместник-министърът на гражданската защита Янис Ламбропулос отбеляза, че подобни нива на пренаселеност на затворите има в Италия (118 на сто), Франция (123 процента) и Кипър (132 на сто), като каза, че заглугата за това е на успеха на гръцката полиция в разбиването на над 140 престъпни организации и арестуването на 700 души.

#Гърция #затвори

