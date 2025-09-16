Препоръки за гражданите преди въвеждането на еврото



Зам.-председателят на Икономическия и социален съвет (ИСС) Богомил Николов препоръча на гражданите да не обменят левове в евро преди 1 януари и да не плащат в лева след тази дата, както и да не подписват финансови документи без необходимата проверка.

Съветът е насочен особено към възрастните хора и децата, които са по-уязвими при финансови операции.

Николов обясни, че преди 1 януари банките и обменните бюра могат да начисляват комисионни или да се губят пари заради разликата в курсовете. След 1 януари 2025 г., за период от шест месеца, гражданите ще могат да обменят парите си без такси и по официалния курс в поще, банки и в БНБ в София.

Тази информация беше дадена по време на информационна среща във Враца, част от Националната кампания за присъединяването на България към еврозоната.



