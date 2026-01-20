Превалутирането и цените – има ли поскъпване в магазините?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Зоя Велинова
У нас
Превалутирането в евро не се отразява на цените у нас. Ако има закръгляне, то е под един процент, съобщи председателят на Координационния център към механизма за еврото Владимир Иванов. По думите му няма сигнали за нарушения при превалутирането от лева в евро в банките. То върви с добри темпове, сходни с тези на Хърватия и Словакия.

От координационния център съобщиха, че проблемите свързани с превалутирането от първата десетдневка започват да изчезват. Призоваха гражданите и търговците да се снабдят навреме с евробанкноти и монети.

Владимир Иванов, председател на Координационния център: "По отношение на вътрешния пазар имаме потребителска кошница, която от началото на годината поскъпна с едно и половина евро и в момента е 53 евро .като 75 цента от поскъпването са от основни храни и 80 цента от плодове и зеленчуци, като изменения в посока нагоре."

Владимир Иванов съобщи за сигнал от тополовградското село Мрамор, където живеят под 300 души, само една фирма доставя стока, тя отказва да приема евро и е вдигнала цените по своя преценка. Проверката ни показа, че до началото на декември в селото са работили два магазина, единият вече е затворен. Според местните хора възрастната магазинерка не успява да се справи с преминаване към Еврото. Тя отрече сигнала, че доставчикът на стоки не иска да приема евро.

Милена Иванова, собственик на магазин с. Мрамор, община Тополовград: "Другият хранителен магазин затвори, защото на магазинерката ѝ предстои да се пенсионира. Причината е еврото. Тя вече не иска да работи. Заяви, че й е трудно да работи с еврото и не иска проблеми."

"Всичко е нормално приемат се и двете валути, който даде левове, левове му връщат, който даде евро, му връщат евро. Не съм чувал за нередности."

От началото на годината НАП са издали 48 наказателни постановления за 125 000 евро санкции. Коментираха, че случаят с фризьорския салон в Бургас, който е вдигнал цените с 291%, е единичен. Съвместните проверки на НАП, Агенцията по храните и Комисията за защита на потребителите продължават.

#Координационен съвет #НАП #агенция по храните #КЗП #евро #новини в Метрото

