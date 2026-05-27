"Преврат с тоги" – сътресения в турската опозиция и ползите за Ердоган

Политически сътресения в редиците на турската опозиция – вече близо седмица не спират протестите заради битката за лидерското място в Народнорепубликанската партия. Досегашният председател Йозгюр Йозел беше обявен за нелегитимен, а на негово място беше възстановен предишният – Кемал Кълъчдароглу. И докато двете крила в партията спорят за лидерския пост, според анализатори големият печеливш от ситуацията е президентът Реджеп Таийп Ердоган.

Батални сцени, употреба на сълзотворен газ и водни оръдия. Гледката е добре позната в Турция, но този път едни срещу други са съмишленици. Народнорепубликанската – най-старата политическа сила, основана преди близо век от Кемал Ататюрк, днес е разкъсвана от вътрешни борби. Всичко започна в четъртък, когато съдът реши, че последният партиен конгрес е нелегитимен, а с това и лидерът Йозгюр Йозел. На негово място е възстановен предишният Кемал Кълъчдароглу. Далеч по-възрастен и лишен от харизма, Кълъчдароглу за последно беше начело на опозицията при неуспешната си кандидатура за президент през 2018 г.

Според отстранения Йозел, зад съдебното решение стои управляващата Партия на справедливостта и развитието. Говорителят на Ердоган отрече каквато и да е намеса от тяхна страна.

Йозгюр Йозел, отстранен лидер на Народнорепубликанската партия: "Светът трябва да знае какво се случва тук - Ердоган премина всякакви граници. След като хвърли в затвора кандидат-президента, който можеше да го победи, сега се опитва да смаже партията, която може да го свали от власт. Ердоган иска да решава кой да управлява и кой да му е опозиция. И най-вече - иска да спечели следващите президентски избори."

Като опит за преврат, но не военен, а облечен в съдийска тога - така отстраненият Йозел коментира събитията. Лицето на Народнорепубликанската партия беше арестувания миналата година кмет на Истанбул. Екрем Имамоглу, който и до днес е в затвора, беше сочен като единственият, който може да победи Реджеп Ердоган. За критиците на властта, сегашните събития са опит опозицията да бъде заличена.

- Това е повратен момент за Турция. Няма да допусна някой тихомълком да потъпче демокрацията.

Анализатори са на мнение, че Ердоган може точно сега, когато опозицията е разделена и отслабена, да свика предсрочни президентски избори. Дългогодишният турски лидер има само два сценария да продължи да управлява - или да промени конституцията, или да свика вот преди редовните избори след 2 години.