БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Историческо злато за България при девойките на...
Чете се за: 01:52 мин.
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ:...
Чете се за: 05:57 мин.
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:45 мин.
Освободиха задържания студент за трагедията в Благоевград
Чете се за: 01:45 мин.
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на...
Чете се за: 11:00 мин.
Вдигат минималните пенсии със 7,8% от 1 юли
Чете се за: 01:07 мин.
Сарафов подаде оставка като шеф на Националното следствие
Чете се за: 03:07 мин.
След бедствието в "Елените": Как изглежда...
Чете се за: 06:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Преврат с тоги" – сътресения в турската опозиция и ползите за Ердоган

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Запази
преврат тоги ndash сътресения турската опозиция ползите ердоган
Снимка: БТА
Слушай новината

Политически сътресения в редиците на турската опозиция – вече близо седмица не спират протестите заради битката за лидерското място в Народнорепубликанската партия. Досегашният председател Йозгюр Йозел беше обявен за нелегитимен, а на негово място беше възстановен предишният – Кемал Кълъчдароглу. И докато двете крила в партията спорят за лидерския пост, според анализатори големият печеливш от ситуацията е президентът Реджеп Таийп Ердоган.

Батални сцени, употреба на сълзотворен газ и водни оръдия. Гледката е добре позната в Турция, но този път едни срещу други са съмишленици. Народнорепубликанската – най-старата политическа сила, основана преди близо век от Кемал Ататюрк, днес е разкъсвана от вътрешни борби. Всичко започна в четъртък, когато съдът реши, че последният партиен конгрес е нелегитимен, а с това и лидерът Йозгюр Йозел. На негово място е възстановен предишният Кемал Кълъчдароглу. Далеч по-възрастен и лишен от харизма, Кълъчдароглу за последно беше начело на опозицията при неуспешната си кандидатура за президент през 2018 г.

Според отстранения Йозел, зад съдебното решение стои управляващата Партия на справедливостта и развитието. Говорителят на Ердоган отрече каквато и да е намеса от тяхна страна.

Йозгюр Йозел, отстранен лидер на Народнорепубликанската партия: "Светът трябва да знае какво се случва тук - Ердоган премина всякакви граници. След като хвърли в затвора кандидат-президента, който можеше да го победи, сега се опитва да смаже партията, която може да го свали от власт. Ердоган иска да решава кой да управлява и кой да му е опозиция. И най-вече - иска да спечели следващите президентски избори."

Като опит за преврат, но не военен, а облечен в съдийска тога - така отстраненият Йозел коментира събитията. Лицето на Народнорепубликанската партия беше арестувания миналата година кмет на Истанбул. Екрем Имамоглу, който и до днес е в затвора, беше сочен като единственият, който може да победи Реджеп Ердоган. За критиците на властта, сегашните събития са опит опозицията да бъде заличена.

- Това е повратен момент за Турция. Няма да допусна някой тихомълком да потъпче демокрацията.

Анализатори са на мнение, че Ердоган може точно сега, когато опозицията е разделена и отслабена, да свика предсрочни президентски избори. Дългогодишният турски лидер има само два сценария да продължи да управлява - или да промени конституцията, или да свика вот преди редовните избори след 2 години.

#Народнорепубликанската партия #турска опозиция #Турция

Последвайте ни

ТОП 24

Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
1
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
2
Нови правила срещу пластмасата: ЕС въвежда ограниченията от август
DARA влезе в класацията на Billboard
3
DARA влезе в класацията на Billboard
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа за конфликта в Украйна
4
Премиерът Радев от Париж: Трябва да има смяна на цялостната...
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
5
Жители на Кърджали протестираха заради липсата на достъп до имотите им
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Балкани

Рекордните 11 милиона пътници са преминали през ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“ през 2025 г.
Рекордните 11 милиона пътници са преминали през ГКПП „Капитан Андреево – Капъкуле“ през 2025 г.
До две години Дунав има потенциал да стане европейски коридор на изкуствения интелект До две години Дунав има потенциал да стане европейски коридор на изкуствения интелект
Чете се за: 02:02 мин.
Гръцката полиция задържа 16 души в Солун за злоупотреба със земеделски субсидии Гръцката полиция задържа 16 души в Солун за злоупотреба със земеделски субсидии
Чете се за: 01:22 мин.
Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО) Еуфорията "Bangaranga" завладя и Новак Джокович (ВИДЕО)
Чете се за: 00:47 мин.
Трамвай дерайлира в Белград, има ранени, сред които и деца (СНИМКИ) Трамвай дерайлира в Белград, има ранени, сред които и деца (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Прожекцията “Следи по лентата”: Документалният филм беше представен в Белград Прожекцията “Следи по лентата”: Документалният филм беше представен в Белград
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го освободи като шеф на НСлС и като зам. главен прокурор
Краят на "Ерата Сарафов": Прокурорската колегия на ВСС го...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото Президентът Илияна Йотова за оставката на Сарафов: Смятам, че това е началото
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР) Трагедията в Благоевград: Задържаният студент – на свобода, бащата на жертвата: Не пускайте тези убийци на свобода (ОБЗОР)
Чете се за: 03:05 мин.
Регионални
Официална визита: Премиерът Румен Радев на среща с Еманюел Макрон в Елисейския дворец Официална визита: Премиерът Румен Радев на среща с Еманюел Макрон в Елисейския дворец
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Министри и експерти на извънредна среща за незаконните строежи до...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Прокуратурата ще протестира освобождаването на студента, разследван...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Жители на „Младост“ отново на протест срещу строежа на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
DARA влезе в класацията на Billboard
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ