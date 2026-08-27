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Президентът на АЕК Атина: Историческа вечер за нас

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Спорт
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Имаме страхотен отбор, каза Мариос Илиопулос.

Президентът на АЕК Атина: Историческа вечер за нас
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Президентът на АЕК Мариос Илиопулос беше изключително доволен от победата над Левски, която класира гръцкия футболен шампион в основната фаза на Шампионската лига.

"Жълто-черните" от Атина спечелиха с 4:0 в плейофа реванш срещу "сините" снощи и след 0:0 в първия мач в София продължават в групите на най-престижния европейски клубен турнир.

"Историческа вечер. Имаме страхотен отбор. Мисля, че точната дума, която описва днешното ни представяне е "гордост". Това не е АЕК, за който да мечтаем, а е АЕК, който искахме да бъде от самото начало. Това е АЕК, който не само ни кара да се гордеем, но и ни дава голяма надежда за това, което предстои, за бъдещите триумфи и победи на този фантастичен отбор", коментира Илиопулос.

"Можеше и да вкараме повече голове. Това няма такова значение, въпреки че числата остават завинаги. Щастлив съм, защото сме в правилната посока. Процесът върви, с всеки ден ставаме по-силни. Това е добре не само за АЕК, за целия гръцки футбол, за нашите фенове, но и за всичко около нас. Искаме да продължим да вървим напред. Дано всички гръцки отбори постигат победи в Европа", допълни той.

Според информации в местни медии футболистите на АЕК ще си разделят премия от 2 милиона евро за класирането в групите на Шампионската лига, от което клубът ще заработи минимална премия от около 23.2 милиона евро.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Мариос Илиопулос #ФК АЕК Атина

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