Приключи българското участие на европейското лично първенство по тенис до 18 г.

Българското участие на европейското лично първенство до 18 г. в Австрия приключи на осминафиналната фаза.

Поставеният под №13 на сингъл при юношите Димитър Кисимов изигра много силен мач, но в крайна сметка отстъпи с 4:6, 6:1, 5:7 от №3 в схемата Нийлс МакДоналд (Германия), който е настоящ шампион за юноши от Ролан Гарос.

В надпреварата на двойки при юношите Кисимов и Мартин Павлов пропуснаха мачбол и загубиха с 3:6, 6:4, 10-12 от вторите поставени румънци Стефан Хайта и Яник Александреску.

Росица Денчева и Йоана Константинова пък отпаднаха на осмифиналите на сингъл при девойките.

Денчева загуби с 3:6, 4:6 от Линеа Байралиу (Швеция), а Константинова бе елиминирана от Руби Куулинг (Великобритания) след 6:2, 3:6, 2:6.

Треньор на юношите на първенството беше Данаил Митов, а на девойките Венцислав Чолаков.